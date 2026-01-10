ママさんの家の玄関前で毎朝、鳴いてアピールしていたという迷い猫さん。保護から2年経った現在の姿に笑顔が止まりません。

話題の投稿は記事執筆時点で4.1万回再生を突破し、「ちゃんと優しい人だってわかったんだね」「寄り目がかわいい」「愛らしい顔。 ほんとにたぬきさんで可愛い」といったコメントが寄せられています。

【動画：玄関前で毎朝『ニャーニャー』と鳴いてアピールしてきた猫→保護して２年…幸せいっぱいな光景】

玄関の前に現れたシャム猫

TikTokアカウント『ラブレア』に投稿されたのは、シャム猫「ルビ」くんの姿。たぬきのようなお顔と鍵しっぽがチャームポイントだというルビくん。保護猫なので年齢は不詳ですが、「おっさん化が進んでいるから12歳くらいではないか」とママさんは考えているそう。

そんなルビくんとママさんの出会いは2年前。ママさんのお家の玄関に、ルビくんが現れるようになったといいます。

大声で鳴いてアピール

ただ玄関前にやってきただけでなく、ルビくんは朝の6時から「ニヤーン、ニヤーン」と大音量で鳴き続けたといいます。1ヶ月もの間、毎朝、ママさんが玄関から出てくるまで大声で鳴いてアピールしたというルビくん。ルビくんの粘り強さに根負けして、ママさんは保護を決意したそうです。

先住猫さんがいるというママさんのお家。ママさんの心配は、「ルビが、先住猫たちと仲良くできるか」だったそう。出会ったばかりの頃は先住猫の「レア」くんにシャーされたり、「ラブ」ちゃんに距離を詰めすぎて怒られたりしていたルビくんですが、ゆっくりと適度な距離感をつかみ馴染んでいったのだとか。

保護から2年後の姿に笑顔

ルビくんが家族になって2年。今ではすっかり甘えん坊で、ママさんにベッタリだといいます。体つきもふっくらとして、すっかり家猫らしくなったルビくん。へそ天でくつろぐ姿からは、「ママのお家の子になって幸せにゃ」と聞こえてきそう。

「ワガママたぬき猫になりました」と愛情たっぷりに話すママさん。いつも添い寝してくれるルビくんのことが、可愛くて仕方ないそうです。

玄関の前で一生懸命アピールしてママさんに保護してもらったルビくん。ママさんの優しい人柄に惹かれて、猛アピールしたのかもしれませんね。これからも、ママさんと先住猫さんと一緒に幸せに暮らしていくことでしょう。

投稿には、「より目可愛い」「驚くほど毛質が良く変わりましたね」「保護されてよかった。ありがとう！」といった温かい声がたくさん寄せられています。

TikTokアカウント『ラブレア』には、虹の橋を渡ったキジトラ猫「ラブ」ちゃん、ハチワレ猫「レア」くん、今回紹介した「ルビ」くんの愛らしい日常の姿が投稿されています。

写真・動画提供：TikTokアカウント『ラブレア』さま

執筆：kokiri

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。