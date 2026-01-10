ライアン・フィッツジェラルド【写真：AP/アフロ】

ツインズからDFAのフィッツジェラルドを獲得

　米大リーグ、ドジャースは9日（日本時間10日）、ツインズからDFA（事実上の戦力外）となっていたライアン・フィッツジェラルド内野手をウェーバー経由で獲得したと発表した。フィッツジェラルドは昨年途中までドジャースにいた選手と瓜二つで、ファンの間に衝撃が広がっている。

　31歳のフィッツジェラルドは昨季メジャーデビューし、24試合出場で4本塁打。内野全てのポジションを守った。

　フィッツジェラルドとそっくりなのが、昨年7月までドジャースでプレーしたジェームズ・アウトマン外野手だ。アウトマンがツインズに移籍し、2人が同僚となった昨年8月には、チームの公式Xが「ツインズの双子」としていじるほどだった。

　アウトマンが出ていき、そっくりのフィッツジェラルドが加入。X上のファンにも衝撃が広がる。

「まさかアウトマンがフィッツジェラルドとして戻って来るとは…」
「池にアウトマン落としたらフィッツジェラルド出てきた…イソップ童話か？」
「アウトマンそっくりの人だよね　あれ？てなりそう」
「フィッツジェラルドってアウトマンそっくりのアイツか！」

　ドジャースの補強はフィッツジェラルドだけではない、この日、全米野球記者協会（BBWAA）に所属するフランシス・ロメロ記者は自身のXで、タイガースからFAとなっている32歳のアンディ・イバニェス内野手を獲得すると伝えた。

