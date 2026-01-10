グラビアアイドルで起業家・くりえみが10日未明、自身のインスタグラムのストーリーズにコメントを投稿し、健康への思いを明かした。



【写真】ストーリーズで「極論だけど」と不穏な言葉もつづった

くりえみは7日にSNSで「年始早々高熱が下がらず苦しみの中過ごし、ようやく熱が下がったかと思いきや今度は咳が止まらず咳喘息のようになっております((白目))))」と体調不良を報告していた。「久しぶりにこんなに苦しいです、、!!!仕事はもちろん再開してますが、しんどすぎて会議してても上の空になってしまう((遠い目)))何も出来ない!!!!」とかなり苦しい状況であることを明かしていた。



10日のストーリーズでは、体調不良が1週間以上続いていることを明かした上で「とにかく吐き気と気持ち悪さと咳で疲れて何も考えられなくて横になって目瞑るしかできなかった。廃人になった…。」と症状がかなり重いことも説明。「えぐいよね…健康じゃないとこんなに心も体も終わるのか」と心身共に疲れ果てている様子だった。



さらに、ちょっと物騒な「極論」も掲載した。



くりえみはAI技術を生かしたバーチャルヒューマン事業を展開する「ぴにょきお株式会社」の代表取締役CEOを務めている。SNSでは事業の報告などとともに、しっかりグラビア画像も披露している。体調不良を報告する一方で「今年ももうすでに色んな国に行く予定が決まっていたり、登壇予定も沢山あったり事業ももちろん遂行させていて未来自体は明るいはずなので(言い聞かせる)絶望せずに苦しみを乗り越えたいと思います((白目))))」と前向きな思いもつづっている。



（よろず～ニュース編集部）