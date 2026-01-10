『無職転生』第3期、今年7月放送決定 ティザービジュアル公開＆新作スマホゲーム配信も
テレビアニメ『無職転生 〜異世界行ったら本気だす〜』の第3期が7月から放送されることが発表された。あわせて、ティザービジュアルが公開され、新作スマートフォンゲーム『無職転生 〜異世界行ったら本気だす〜 クロニクル・オブ・エコーズ』が今年配信されることも発表された。
【画像】キャンペーンでもらえる直筆サイン色紙参加の『無職転生』キャスト一覧
第3期は、原作小説の第13巻から物語が開始予定。ルーデウスにとって、これまで以上に激しく揺れ動く、新たなドラマと冒険が展開することになる。
ティザービジュアルは、テレビアニメ1期最終回で「ルーデウスを守れるように強くなる」という決意を胸に、何も告げず修行の旅に出た少女・エリスが、剣を構えながら鬼気迫る表情を見せる姿が大迫力で描かれている。昨年夏に公開されたティザーPVのラストカットでもその姿を見せ、国内外のファンを熱狂させた。果たして、第3期でどんな活躍を見せるのか。
新作スマートフォンゲーム『無職転生 〜異世界行ったら本気だす〜 クロニクル・オブ・エコーズ』（略称『クロエコ』）の2026年配信決定に合わせ、リリースに向けてティザーPVとティザーサイト、そして公式Xも公開となった。
ゲーム化決定を記念して、テレビアニメ『無職転生III 〜異世界行ったら本気だす〜』公式XとのWフォロー＆リポストキャンペーンが開催。応募すると抽選で、原作・理不尽な孫の手氏の直筆サイン入り原作小説1巻を含む全26巻セットや、キャスト陣の直筆サイン色紙が合計16人にプレゼントされる。対象期間はきょう10日から2月1日午後11時59分まで。
本作は、理不尽な孫の手氏により、2012年から小説投稿サイト「小説家になろう」で連載が開始され、シリーズ累計発行部数1700万部を超える大人気小説が原作。働きもせず他人と関わりもせず、ただ部屋に引きこもってゲームやネットに明け暮れるだけの34歳のニート男が、ある日交通事故に遭い死亡…したと思った次の瞬間、剣と魔法の異世界に生まれたばかりの赤ん坊として転生する。少年ルーデウスとして生まれ変わった男が、前世の記憶と後悔を糧に、出会いや試練に直面しながら「今度こそ本気で生きていく」姿と壮大な冒険が描かれる大河ファンタジー。
テレビアニメは今年で5周年を迎える。第1クールが21年1月〜3月、第2クールが10月〜12月、第2期の第1クールが23年7月〜9月、第2クールが24年4月〜6月に放送された。
