サッカー日本代表でオランダ１部リーグ、フェイエノールトのＦＷ上田綺世の妻でモデルの由布菜月が１０日、自身のインスタグラムを更新。「この度第一子を授かりましたことをご報告させていただきます」などと記し、妊娠を報告した。

夫と見つめ合う２ショットやエコー写真などを投稿した由布は「今は体調も落ち着き安定期に入っている状態で、日々元気な胎動を感じることもでき、母子共に健康に過ごしています」と現状を報告。「春頃日本で出産を予定しており、出産して生活が安定したころまたヨーロッパに戻る予定です」として、その選択に理解を示した夫への感謝の思いをつづった。

また直後に上田も自身のインスタグラムを更新。「この度第一子を授かりましたことをご報告させていただきます。しばらく離れての生活になりますが、お互い支え合って頑張っていきます。これからも応援よろしくお願いします」と報告した。

２人の投稿にはフォロワーから多くの祝福コメントが。上田に対しては「パパパワーでＷ杯も活躍してください！」「Ｗ杯はまさに由布ちゃんと赤ちゃんへの見せ所だね」「益々、モチベーションがアガりますね、お父ちゃん」などと、Ｗ杯イヤーに年明けに届いた朗報に、激励のコメントも相次いだ。