大型犬と海辺をお散歩していたら、飼い主さんに悲劇が起こって…！？まさかのハプニングと大型犬の対応に爆笑する人が続出し、投稿は記事執筆時点で190万回再生を突破。「最高ｗ」「めっちゃ笑いました」といった声が寄せられています。

【動画：散歩で海にやってきた男性と大型犬→猛ダッシュした結果…思わず吹き出す『まさかのハプニング』】

海辺でハプニング発生！

TikTokアカウント「gol.d.en.bes」に投稿されたのは、ゴールデンレトリバーの「ベス」くんと飼い主さんが海辺をお散歩していた時の出来事です。ベスくんは広い砂浜にテンションが上がっているようで、楽しそうに穴を掘って遊んでいたそう。そして手を止めたかと思うと、急に猛ダッシュしたとか。

しかし飼い主さんがしっかりリードを握っているため、「おっと、これ以上進めない」と後ろ足を浮かせて立ち止まるベスくん。その瞬間、リードが引っ張られたことでバランスを崩した飼い主さんが、派手に転ぶというハプニングが発生！その見事なコケっぷりに、一緒にいたご家族は爆笑してしまったそう。

大型犬のやんちゃすぎる対応

ベスくんは飼い主さんが転んだことに気づくと、すぐに駆け寄ってきたそう。心配してくれているのかな？と優しさにほっこりしていたら、なんと「リードを離せ～っ」とばかりに飼い主さんの手をガブガブと噛み始めたとか。

飼い主さんが「痛い…」と苦笑いしながら訴えても、容赦なく甘噛みしたりじゃれついたりして追い打ちをかけるベスくん。できればもう少し優しい対応をしてほしいところですが、やんちゃすぎる姿は可愛くて憎めません！

まさかの墓掘り開始？

ベスくんはさんざん暴れた後で、再び砂浜を掘って遊び始めたそう。一心不乱に穴を掘り続ける姿を見て、「僕の墓っすかね、これ？」と自分が埋められてしまう未来を想像する飼い主さんなのでした…。

この投稿には「可愛すぎる」「めちゃくちゃ楽しそう」「僕の墓っすかねで大爆笑」「離せぇぇぇぇって感じでリード噛んでるの笑うw」といったコメントが寄せられ、爆笑する人が続出することとなりました。

2025年に妹犬の「リブ」ちゃんが家族に加わり、ますます賑やかな日々を過ごしているというベスくん。愉快な日常をもっと見たい方は、TikTokアカウント「gol.d.en.bes」をチェックしてくださいね。

