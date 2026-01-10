Ｊ１川崎は１０日、川崎市内で２０２６特別シーズン（百年構想リーグ）の新加入選手会見及びクラブ創設３０周年記念事業発表会見を行った。チームは２５年シーズンの８位からの巻き返しに向け、このオフにＤＦ谷口栄斗（前東京Ｖ）、山原怜音（前清水）、ＭＦ紺野和也（前福岡）、ＧＫブローダーセン（前岡山）といった実力者を積極補強するなど、９人が新加入となった。

サイドバックを務める山原は「この瞬間から、このクラブの一員として、クラブの立ち位置、目指している場所、目標をいち早く理解して日々を過ごしたい。自分の良さ、強みが必ずこのクラブのプラスアルファになるように、日常を大事にして自分自身も成長しながら努力していきたい」と引き締まった表情であいさつした。

オファーを受けた時を振り返り「まずは率直にうれしい気持ちと、このクラブでプレーしたいという気持ちがあった」と心境を明かした。「サイドバックというポジションなので、守備のところで隙を作らずしっかりやりたい。フロンターレの特徴はボールを大事にしながら前進していく攻撃力のあるチーム。僕も攻撃のところ、ゲームの作りからゴール前のチャンスメイクまで特徴を持っているので、攻撃の質のところをもう一つ二つ、自分の武器で高められるように意識してやっていきたい」と意気込みを語った。

山原は右利きのサイドバックで積極的な攻め上がりが持ち味。セットプレーのキッカーも務める。京都府出身で、ＪＦＡアカデミーを経て筑波大に進学。清水では昨シーズン３０試合に出場し、１得点を挙げた。

会見を終えると「このエンブレムのついたユニホームを着て、改めてこのクラブの一員になったんだなと、身が引き締まる思い」と語った。「（川崎は）対戦相手として嫌なチームだった。これだけボールを持たれて守備で走らされてという思い出がある中、そういう攻撃的なスタイルのボールを保持しながら相手ゴールに迫るスタイルの中に、自分も飛び込んでみたかった。トップを目指すクラブに来て、タイトル争いの中でどれだけチャレンジできるか。強い覚悟を持って来た」と真剣な表情を見せた。