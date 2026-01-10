Ｊ１川崎は１０日、川崎市内で２０２６特別シーズン（百年構想リーグ）の新加入選手会見及びクラブ創設３０周年記念事業発表会見を行った。チームは２５年シーズンの８位からの巻き返しに向け、このオフにＤＦ谷口栄斗（前東京Ｖ）、山原怜音（前清水）、ＭＦ紺野和也（前福岡）、ＧＫブローダーセン（前岡山）といった実力者を積極補強。川崎Ｕ―１８からの昇格組（ＤＦ関徳晴、ＤＦ林駿佑）、高校生（ＭＦ長璃喜＝昌平）、大学生のルーキー（ＦＷ持山匡佑＝中大、ＭＦ山市秀翔＝早大）を含め９人が新加入となった。

昨年に引き続き指揮を執る長谷部茂利監督、竹内弘明ＧＭは壇上で以下のように抱負を述べた。

長谷部監督「目標は優勝です。新たに加わった９名と既存の選手と、ファン・サポーターと、また新たにファン・サポーターになっていただける皆様と共に優勝目指して戦っていきたい」

竹内ＧＭ「特別シーズンを勝利（優勝）し、ＡＣＬＥの出場権獲得が目標です。ＡＣＬＥ（昨年準優勝）での戦いをもう一度行うという意味でも絶対に勝ちたい。国内では肝心なところで勝ち切ることができずリーグ戦８位、国内のカップ戦タイトルも取れませんでした。それを踏まえて今季は、長谷部監督２年目の体制。監督も、昨年以上にこのチームを優勝させるという強い意志で戦いに挑んでくれると思います。監督を全力でサポートし、クラブとしてできることはやるという覚悟を持って挑みたい。

昨シーズンは、パスサッカーで相手を押し込んで質の高い連続攻撃をするというところで、今シーズンは昨シーズンの攻撃的な姿勢は継続しつつ、完成度を高めていきたい。また、守備についても、失点数を減らし、まずは球際、切り替え、即時奪回の意識のところ（を良くしたい）。そしてファーストディフェンダーから連動して迫力ある守備のところ、最後の勝敗を分ける際の部分、ここに徹底的にこだわって完成度を高めていきたい」