◇サッカーUー23アジア杯サウジアラビア大会1次リーグB組第2戦 日本―UAE（2026年1月10日 ジッダ）

U―23アジア杯サウジアラビア大会に出場中のU―23日本代表は10日、グループリーグ第2戦でUAEと対戦。桐蔭横浜大のFWンワディケ・ウチェブライアン世雄（20）が前半5分、先制PKを決めた。

開始早々に、ペナルティエリア内でMF大関友翔（川崎F）が倒され、PKを獲得。2試合連続でストライカーのポジションでスタメン起用された20歳がキッカーを任され、右足でゴール正面やや左に決めた。

ンワディケはナイジェリア人の父と日本人の母を持つ1メートル90の長身FW。中学時代はFC東京U―15深川に所属し、修徳（東京）を経て桐蔭横浜大に入学した。抜群の身体能力を誇り、将来を期待される大型ストライカーだ。

このチームは28年ロサンゼルス五輪を目指す世代で、招集全23人が05年以降生まれ。日本は7日の初戦となったシリア戦はMF佐藤龍之介（FC東京）の2ゴール2アシストの活躍で5―0で快勝発進を切った。