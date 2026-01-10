【GDA】LE SSERAFIM・ユンジン、授賞式でソロ歌唱 後輩・CORTISに反響「全力応援かわいい後輩CORTISいたーーー！」
5人組グループ・LE SSERAFIMが10日、台湾・台北ドームで開催したK-POPアワード『第40回 ゴールデンディスクアワード』に出演。HUH YUNJINがソロステージを披露した。
【写真】全力！HUH YUNJINを応援するCORTIS
HUH YUNJINは、キム・ヒョンシクの名曲「Like Rain, Like Music」をソロで歌唱。静かに音が紡がれると、会場は一気に引き込まれ、情感豊かで胸にしみわたる歌声が客席の隅々まで届けられた。一音一音に込められた繊細な表現が、楽曲の世界観を深く描き出し、観客はその余韻に浸った。
さらにステージ脇では、後輩グループ・CORTISのメンバーが見守る姿も。HUH YUNJINの歌声に合わせて笑顔で体を揺らし、温かな視線を送る様子からは、先輩後輩の絆と和やかな空気感が感じられ、ステージにささやかな彩りを添えていた。
視聴者からは「全力応援かわいい後輩CORTISいたーーー！」「ゆらゆらしてるコルティスまじ可愛すぎる」「ユンジンの歌声は雨のように染み渡る」「後輩コルティスの応援抜かれてるなんかほのぼの」「ユンジンちゃんのソロ良かった」といった声が寄せられている。
『ゴールデンディスクアワード』は、韓国に数あるK-POPアワードの中でも歴史と伝統と信頼を誇る一大イベント。1年間、多くの方から大きな愛を受けた韓国の大衆音楽を選定すべく、デジタル音源ダウンロード数、アルバム販売数など、客観的な集計結果を合算して受賞者が決定されている。最高の栄誉である“大賞”には、これまでに東方神起、SUPER JUNIOR、少女時代、BIGBANG、TWICE、BTSなど実力と人気を兼ね備えた数々のK-POPアーティストたちが輝いている。
日本では、ABEMAで日韓同時・国内独占無料生中継され、見逃し配信もある。
