タレントのコロッケと俳優の松平健が１０日、東京・明治座で「松平健×コロッケ ４５周年特別公演」（１０〜２５日、同所）の初日公演を開催、囲み取材に応じた。

芸能生活４５周年を迎えたコロッケは、「まだまだ４５周年以上の方が芸能界多い」と謙遜しつつも、「僕の場合はレギュラー番組もヒット曲もないのにこんなに長くやらせていただいてる。人のヒット曲で、モノマネで生きていますから、本当に申し訳ないですっていう人生です。だから、なるべくご本人に会わない努力を…」と笑わせた。

自身のモノマネについては「満足してこれでいいと思ったことはないので、自分の中では不満の連続。それを繰り返している内に４５年たったなって感じ」と本音を吐露した。共演した松平をモノマネのレパートリーに加えるかと聞かれると、「これだけ見させてもらってますから、こういう感じなのかなっていうのはあります」と前置きした上で、「一緒にお仕事をやらせていただいている間はやらないと思います。私、ご本人から離れたら（モノマネを）やる人なんで、近くにいるときはやらないんです（笑）」と自身のモノマネ論を語った。

今年の抱負をについては、「（昨年２月に手術した）足がいい形で始まった。うま年ということで、生ま（ウマ）れ変わる年だなと思って頑張りたいと思います」とうなずいた。