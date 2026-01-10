NGT48の「NGT48劇場10周年記念公演」が10日、新潟市の同劇場で開催され、1期生から5期生まで29人のメンバーが出演した。

オープンニングで「PARTYが始まるよ」「Dear my teacher」を全員で歌った。その後は歴代の公演から選んだ曲を4、5期の研究生、3期生のみ、1、2期生とドラフト3期生の6人に別れて披露。期に関係なく組んだ少人数でのユニットなども行い、アンコールを含めて全32曲をパフォーマンスした。

1期生の清司麗菜（24）は「あの時の衣装でこのメンバーとできたよかった」と感慨深そうに話した。2期生の大塚七海（25）は研究生のパフォーマンスを見て「みんなが鏡の前で練習していたのを知っていた。本当によかった」と、後輩たちの頑張りを紹介した。

節目の公演に向け、これまでの劇場記念公演では年明けから行っていたリハーサルを、年末から開始するなど力を入れてきた。1期生の西潟茉莉奈（30）は「10年もステージに立てるのも皆さんのおかげです。劇場がメンバーのみんなにとって成長し続ける場所であってほしい」と話した。

公演中にスプリングコンサート（4月11日、新潟テルサ）と、同日のキャプテン藤崎未夢（25）の卒業セレモニーの開催、6期生オーディションを行うことが明かされた。研究生の4期生磯崎菜々（19）、木本杏菜（18）、佐藤広花（19）の正規メンバーへの昇格も発表された。藤崎は「常に前に進んでいけるのは皆さんのおかげです。これからもNGT48についてきてください」とメッセージを送った。