1月10日、京都競馬場で行われた7R・4歳上1勝クラス（ダ1200m）は、T.ハマーハンセン騎乗の8番人気、ベンダバール（牡5・栗東・牧浦充徳）が勝利した。3/4馬身差の2着にメイショウハッブル（牡5・栗東・石橋守）、3着にフェゲフォイア（牡6・栗東・岡田稲男）が入った。勝ちタイムは1:12.5（良）。

1番人気で岩田望来騎乗、ジーティーエスピ（牡4・栗東・中村直也）は6着、2番人気で藤懸貴志騎乗、ケイアイマウンガ（牡4・栗東・宮本博）は12着敗退。

【京都4R】タガノアバンドーネが2勝目

4歳上1勝クラス・ベンダバールとT.ハマーハンセン騎手

2着に14番人気、3着は12番人気が飛び込む

T.ハマーハンセン騎乗の8番人気、ベンダバールが勝利して大波乱の決着となった。直線での差し脚は見事だった。ほぼ最後方からの豪快なごぼう抜き。大外から先行集団を飲み込んでいき、ゴール寸前での差し切りだった。2着には14番人気メイショウハッブル、3着には12番人気フェゲフォイアが入って、3連単は454万4550円の払い戻しとなっている。

ベンダバール 15戦2勝

（牡5・栗東・牧浦充徳）

父：ドレフォン

母：ラヴアズギフト

母父：Tiznow

馬主：グリーンファーム

生産者：新井昭二牧場