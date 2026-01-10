サッカー日本代表・上田綺世選手の妻・由布菜月、第1子妊娠発表 日本での出産を予定「生活が安定したころまたヨーロッパに戻る予定です」
【モデルプレス＝2026/01/10】モデルの由布菜月が1月10日、自身のInstagramを更新。第1子を妊娠したことを発表した。
【写真】上田綺世選手＆由布菜月夫婦、ふっくらお腹に手添える
由布は「この度第一子を授かりましたことをご報告させていただきます」と発表。「今は体調も落ち着き安定期に入っている状態で、日々元気な胎動を感じることもでき、母子共に健康に過ごしています」とつづった。
また「春頃日本で出産を予定しており、出産して生活が安定したころまたヨーロッパに戻る予定です。忙しい中、私の選択を尊重してくれた夫に感謝の気持ちでいっぱいです、ありがとう！また3人（と2匹）で会える日を楽しみに出産にむけて残りの時間ゆっくり日本で過ごしたいと思います」と日本での出産予定であることを明かした。
由布は2022年2月9日にサッカー日本代表の上田綺世選手との結婚を発表。結婚を機に上田選手の海外初挑戦の地・ベルギーへ移住。2023年に上田選手がフェイエノールトへ移籍すると、オランダでも新生活をスタートさせた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】上田綺世選手＆由布菜月夫婦、ふっくらお腹に手添える
◆由布菜月、第1子妊娠発表
由布は「この度第一子を授かりましたことをご報告させていただきます」と発表。「今は体調も落ち着き安定期に入っている状態で、日々元気な胎動を感じることもでき、母子共に健康に過ごしています」とつづった。
また「春頃日本で出産を予定しており、出産して生活が安定したころまたヨーロッパに戻る予定です。忙しい中、私の選択を尊重してくれた夫に感謝の気持ちでいっぱいです、ありがとう！また3人（と2匹）で会える日を楽しみに出産にむけて残りの時間ゆっくり日本で過ごしたいと思います」と日本での出産予定であることを明かした。
◆上田綺世選手＆由布菜月、2022年に結婚
由布は2022年2月9日にサッカー日本代表の上田綺世選手との結婚を発表。結婚を機に上田選手の海外初挑戦の地・ベルギーへ移住。2023年に上田選手がフェイエノールトへ移籍すると、オランダでも新生活をスタートさせた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】