土屋鞄の限定色♡ディアリオシリーズに春夏カーキが登場
上質な革とシンプルな美しさで支持される土屋鞄製造所から、定番「ディアリオ」シリーズの2026年春夏限定色「カーキ」が登場します。2026年1月15日(木)発売のこの新色は、爽やかな季節の装いに自然になじみながら、ほどよい存在感を放つベージュ系トーン。日々の時間とともに表情を深める、革本来の魅力を楽しめるラインアップです♡
日記のように育つディアリオの魅力
「Diario(ディアリオ)」はイタリア語で日記の意味。傷や擦れさえも思い出として刻み込み、自分だけの一品へと育っていくことを大切にしたシリーズです。
植物タンニン100%で鞣した牛革にたっぷりとオイルを含ませ、使い込むほどに艶と深みが増すのが特徴。毎日の相棒として長く寄り添ってくれます。
春夏限定色カーキの上品な存在感
限定色「カーキ」は、2026年春夏のテーマ「全てを生み出す、ピュアでクリアな力強さ」から生まれたカラー。
明るさの中に渋みを含んだベージュ系トーンで、同系色コーデにも自然に溶け込みます。使うほどに色味が深まり、やがてブラウン系へと変化するエイジングも魅力です。
用途で選べる全11アイテム展開
ディアリオラージトート
価格：95,700円
サイズ縦32.0×横51.0×底マチ16.0cm
ディアリオトールトート
価格：77,000円
サイズ縦35.0×横34.0×底マチ13.0cm
ディアリオハンディトート
価格：53,900円
サイズ縦19.5×横29.5×底マチ13.0cm
ディアリオ2wayトート
価格：92,400円
サイズ縦33.0×横43.0×底マチ12.0cm
ディアリオ2wayトートMedium
価格：78,100円
サイズ縦27.0×横37.0×底マチ9.5cm
ディアリオフリーワンショルダー
価格：77,000円
サイズ縦35.0×横29.0×底マチ14.5cm
ディアリオストロールショルダー
価格：58,300円
サイズ縦25.0×横24.0×底マチ6.0cm
ディアリオロングLファスナー
価格：38,500円
サイズ縦9.0×横17.5cm
ディアリオフォールディングウォレット
価格：36,300円
サイズ縦10.5×横8.7cm
ディアリオハンディLファスナー
価格：17,600円
サイズ縦8.8×横11.6cm
限定色カーキは、バッグから革小物まで全11型で登場。すべて展開カラーは限定色カーキのみ。
限定色カーキで迎える新しい季節
ディアリオシリーズの限定色カーキは、春夏の軽やかな装いに上質さを添えてくれる特別な存在。
シンプルだからこそ引き立つ革の表情と、使うほどに深まる色の変化は、日々を丁寧に楽しみたい大人の女性にぴったりです。
数量限定だからこそ、心に響いたアイテムは早めにチェックしてみてください♪