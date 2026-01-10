土屋鞄の限定色♡ディアリオシリーズに春夏カーキが登場

上質な革とシンプルな美しさで支持される土屋鞄製造所から、定番「ディアリオ」シリーズの2026年春夏限定色「カーキ」が登場します。2026年1月15日(木)発売のこの新色は、爽やかな季節の装いに自然になじみながら、ほどよい存在感を放つベージュ系トーン。日々の時間とともに表情を深める、革本来の魅力を楽しめるラインアップです♡

日記のように育つディアリオの魅力

「Diario(ディアリオ)」はイタリア語で日記の意味。傷や擦れさえも思い出として刻み込み、自分だけの一品へと育っていくことを大切にしたシリーズです。

植物タンニン100%で鞣した牛革にたっぷりとオイルを含ませ、使い込むほどに艶と深みが増すのが特徴。毎日の相棒として長く寄り添ってくれます。

春夏限定色カーキの上品な存在感

限定色「カーキ」は、2026年春夏のテーマ「全てを生み出す、ピュアでクリアな力強さ」から生まれたカラー。

明るさの中に渋みを含んだベージュ系トーンで、同系色コーデにも自然に溶け込みます。使うほどに色味が深まり、やがてブラウン系へと変化するエイジングも魅力です。

用途で選べる全11アイテム展開

ディアリオラージトート

価格：95,700円

サイズ縦32.0×横51.0×底マチ16.0cm

ディアリオトールトート

価格：77,000円

サイズ縦35.0×横34.0×底マチ13.0cm

ディアリオハンディトート

価格：53,900円

サイズ縦19.5×横29.5×底マチ13.0cm

ディアリオ2wayトート

価格：92,400円

サイズ縦33.0×横43.0×底マチ12.0cm

ディアリオ2wayトートMedium

価格：78,100円

サイズ縦27.0×横37.0×底マチ9.5cm

ディアリオフリーワンショルダー

価格：77,000円

サイズ縦35.0×横29.0×底マチ14.5cm

ディアリオストロールショルダー

価格：58,300円

サイズ縦25.0×横24.0×底マチ6.0cm

ディアリオロングLファスナー

価格：38,500円

サイズ縦9.0×横17.5cm

ディアリオフォールディングウォレット

価格：36,300円

サイズ縦10.5×横8.7cm

ディアリオハンディLファスナー

価格：17,600円

サイズ縦8.8×横11.6cm

限定色カーキは、バッグから革小物まで全11型で登場。すべて展開カラーは限定色カーキのみ。

限定色カーキで迎える新しい季節

ディアリオシリーズの限定色カーキは、春夏の軽やかな装いに上質さを添えてくれる特別な存在。

シンプルだからこそ引き立つ革の表情と、使うほどに深まる色の変化は、日々を丁寧に楽しみたい大人の女性にぴったりです。

数量限定だからこそ、心に響いたアイテムは早めにチェックしてみてください♪