◇第78回全日本バレーボール高等学校選手権 準決勝 清風 3-2 駿台学園(10日、東京体育館)

春高バレー大会5日目の男子準決勝第2試合は、清風(大阪)が駿台学園(東京)とのフルセットの死闘を制して決勝進出を果たしました。

大会4連覇を目指す駿台学園と、今大会1セットも失わずに準決勝まで勝ち上がってきた清風の一戦。両チームは昨夏のインターハイ準々決勝でも対戦しており、その際は駿台学園が2-0で勝利しています。

第1セット、最初に流れをつかんだ清風が試合を優位に進め、20-13と先に20点に到達します。対する駿台学園はここから驚異の追い上げ。それでも清風が25-23で逃げ切って第1セットを獲得しました。

第2セットは駿台学園が先行するも、中盤に清風が追いつきシーソーゲームに。この接戦を駿台学園が25-23で制し、セットカウントをタイに戻します。

第3セットも互いに譲らない激しい攻防が展開。しかし中盤以降は清風が前に出ると、最後はブロックを決めて25-21で勝利。清風が絶対王者相手に先に2セットを取ります。

第4セット、後がない駿台学園は序盤にこの試合初めてのサービスエースを決め、流れをつかみます。リードして先に20点に到達すると、終盤は清風を突き放し25-19でこのセットを獲得。勝負の行方は最終第5セットへと持ち越されます。

迎えた15点先取の第5セット、最初の1点を取ったのは清風。駿台学園も粘りを見せる激戦となりますが、その後も清風がリードしてこのセットを進めます。

コートチェンジして迎えた第5セット後半、清風がブロックポイントで先に10点に到達(10-7)します。対する駿台学園も連続ポイントで1点差まで詰める激戦に。それでも清風が15-13で勝ちきり、フルセットの激闘を制しました。

11日に行われる決勝で清風は、東山(京都)と対戦します。

▽試合結果清風(大阪) 3-2 駿台学園(東京)(25-23、23-25、25-21、19-25、15-13)