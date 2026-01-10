実は「日本大学芸術学部」出身と聞いて驚く有名人ランキング！ 2位「本郷奏多」を抑えた1位は？
日本大学芸術学部といえば、クリエイティブ分野の登竜門。専門的な学びが、個性的で印象に残る演技やパフォーマンスにつながっています。
All About ニュース編集部は12月4〜5日の期間、全国10〜70代の男女300人を対象に「名門大学出身の有名人」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「実は日本大学芸術学部出身と聞いて驚く有名人」ランキングを紹介します！
【10位までの全ランキング結果を見る】
2位にランクインしたのは、俳優の本郷奏多さんです。幼少期からモデルとして活動し、2002年に映画『リターナー』で俳優デビューしています。日本大学藝術学部写真学科を卒業しており、2020年には「第14回日藝賞」を受賞。「日藝アンバサダー」にも就任し、広報活動に取り組んでいます。
俳優界きってのゲーム好きと知られ、ポケモンやガンダム好きを公言。『小藪千豊presents 芸能人最強決定戦 POKER SONIC』（ABEMA）では、ポーカーの実力も見せています。
回答者からは「若い頃から活躍していたから」（20代女性／神奈川県）、「大卒とは知らなかった」（20代女性／愛知県）、「わりと人と関わるのが好きじゃなさそうなイメージだったので、キャンパスライフのイメージがないから」（30代女性／石川県）といったコメントが寄せられています。
1位にランクインしたのは、俳優の真田広之さんです。児童劇団に所属しており、5歳で芸能界デビュー。俳優として活動しながら日本大学藝術学部映画学科に進学し、学業と両立して4年間で卒業しています。
近年の活躍として、「ディズニー＋」で配信され主演とプロデュースを務めた『SHOGUN』が全米各賞を総なめして世界的快挙を達成。シーズン2の制作も発表され、期待が寄せられています。
回答コメントでは「若い頃から芸能界にいらしたので驚きました」（50代女性／兵庫県）、「才能ある方だし、芸術学部には納得した」（40代女性／和歌山県）、「子役からアクション俳優として活躍し、海外での活動が多いことから驚くため」（20代女性／長崎県）などの声が集まりました。
※回答コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
くま なかこ
編プロ出身のフリーランスエディター。編集・執筆・校閲・SNS運用担当として月間120本以上のコンテンツ制作に携わっています。得意なジャンルはライフスタイル・金融・育児・エンタメ関連。
(文:くま なかこ)
All About ニュース編集部は12月4〜5日の期間、全国10〜70代の男女300人を対象に「名門大学出身の有名人」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「実は日本大学芸術学部出身と聞いて驚く有名人」ランキングを紹介します！
2位：本郷奏多／66票
2位にランクインしたのは、俳優の本郷奏多さんです。幼少期からモデルとして活動し、2002年に映画『リターナー』で俳優デビューしています。日本大学藝術学部写真学科を卒業しており、2020年には「第14回日藝賞」を受賞。「日藝アンバサダー」にも就任し、広報活動に取り組んでいます。
俳優界きってのゲーム好きと知られ、ポケモンやガンダム好きを公言。『小藪千豊presents 芸能人最強決定戦 POKER SONIC』（ABEMA）では、ポーカーの実力も見せています。
回答者からは「若い頃から活躍していたから」（20代女性／神奈川県）、「大卒とは知らなかった」（20代女性／愛知県）、「わりと人と関わるのが好きじゃなさそうなイメージだったので、キャンパスライフのイメージがないから」（30代女性／石川県）といったコメントが寄せられています。
1位：真田広之／73票
1位にランクインしたのは、俳優の真田広之さんです。児童劇団に所属しており、5歳で芸能界デビュー。俳優として活動しながら日本大学藝術学部映画学科に進学し、学業と両立して4年間で卒業しています。
近年の活躍として、「ディズニー＋」で配信され主演とプロデュースを務めた『SHOGUN』が全米各賞を総なめして世界的快挙を達成。シーズン2の制作も発表され、期待が寄せられています。
回答コメントでは「若い頃から芸能界にいらしたので驚きました」（50代女性／兵庫県）、「才能ある方だし、芸術学部には納得した」（40代女性／和歌山県）、「子役からアクション俳優として活躍し、海外での活動が多いことから驚くため」（20代女性／長崎県）などの声が集まりました。
※回答コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
くま なかこ
編プロ出身のフリーランスエディター。編集・執筆・校閲・SNS運用担当として月間120本以上のコンテンツ制作に携わっています。得意なジャンルはライフスタイル・金融・育児・エンタメ関連。
(文:くま なかこ)