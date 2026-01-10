ナンバープレートで地元愛を感じる「四国地方の地名」ランキング！ 2位「愛媛」を抑えた1位は？
四国はコンパクトな地域ゆえに、地名に対する思い入れが強い傾向があります。ナンバープレートに刻まれた地名に、地域とのつながりや誇りを感じる人も少なくありません。
All About ニュース編集部は11月25日、全国20〜70代の男女300人を対象に「地元愛を感じるナンバープレート」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「ナンバープレートで地元愛を感じる四国地方の地名」ランキングを紹介します！
図柄入りナンバープレートも交付しており、みかんの断面をモチーフに、ご当地キャラクターの「みきゃん」がデザインされています。愛媛県全域が交付対象です。
回答者からは「田舎だからこそ愛が強そう」（30代女性／埼玉県）、「四国地方で一番栄えていると思うからです」（20代男性／東京都）、「以前住んでいたが、県人同士故郷に愛があるから」（40代男性／福岡県）といったコメントが寄せられています。
高松ナンバーの対象地域は高松市のみと、レア度が高め。図柄入りナンバープレートには、高松市のシンボルである黒松や高松港から望む屋島の景色が描かれています。
回答コメントでは「県庁所在地であり、四国の玄関口として知名度が高いし、街としての存在感があり誇りを感じられます」（20代男性／福井県）、「香川県じゃなくて高松市だけフィーチャーしてるところ」（40代女性／大分県）、「高松への愛をすごく実感するからです」（20代男性／東京都）などの声が集まりました。
※回答コメントは原文ママです
(文:くま なかこ)
