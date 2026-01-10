1文字足して英単語の意味を変える脳トレクイズです。「ice」を少し変えて「氷」を「米」にするには……？ じっくりと考えてみてくださいね。

写真拡大

英単語に1文字足して、新たな意味にするクイズです。今回のお題は「氷」を表す英単語「ice」。1文字足して「米」に変えてみてください。

問題：「ice」に1文字足して「米」にしてください

「ice」にアルファベットを1文字足して、主食の「米（こめ）」という意味の単語を完成させてください。

1. R
2. D
3. M

答えを見る






正解：1. R

正解は「1. R」で、単語は「Rice」でした。

▼解説
「ice（氷）」の前に「R」を付けるだけで、日本人の主食である「rice（米）」という単語に変身します。ちなみに、選択肢3の「M」を足すと「mice（マウスの複数形）」、ほかにも「N」を足すと「nice（親切な）」という別の単語になります。

※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)