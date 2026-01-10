ALL3000円以下【無印良品】ゆったりメンズニットが優秀「大人のきれいめカジュアルコーデ」3選
【無印良品】ベーシックな形＆ゆったりサイズのメンズニットが使える！「無印良品」のメンズニットは、飽きのこないシンプルなデザインで、レディースより着丈が長め＆身幅もゆったりなので着やすくて、優秀なアイテムです。
今回ピックアップした3つのニットは、どれも自宅の洗濯機で洗えるのがうれしいポイント。おすすめコーデと共にご紹介します。
1. 厚手であたたかい「ミドルゲージセーター」
写真で着用しているライトグレーのニットは、「紳士 洗えるウールミドルゲージクルーネックセーター」（税込2990円）です。
写真の着こなしではグレーのニットに白のパンツを合わせ、ベルトやシューズ、バッグなど小物を黒で統一し、洗練された印象のモノトーンコーデにまとめています。
2. 薄手で着まわしやすい「ハイゲージセーター」
写真で着用している黒いニットは、「紳士 洗えるウールハイゲージクルーネックセーター」（税込2990円）です。メリノウール100％のニットは編み目が詰まっていて薄手でもあたたかく、表面が滑らかできれい見えするのが特長。
写真はブラックのハイゲージクルーネックセーターに、ブラウンのプードルファーベストを重ねたコーディネート。ライトベージュのフレアスカートが、フェミニンさをプラスしてくれています。
薄手で軽やかなニットなのでシャツの上にレイヤードしたり、ジャケットのインナーにしたりと着まわしがきき、オンオフ問わず活躍する一枚です。
3. 程よいハリ感と伸縮性で着やすい「ミラノリブセーター」
写真で着用しているのは、「紳士 洗えるミラノリブ編みクルーネックセーター」（税込2990円）です。
ポリエステル93％とウール7％の素材構成で、生地はやや厚め。程よいハリ感と伸縮性があり、着やすいのが特長です。チクチクしにくく、表面のクリーンな生地感できれい見えする点も女性におすすめしたい理由です。
写真の着こなしではベージュ系の「オートミール」というカラーのクルーネックセーターに、ホワイト系のパンツを合わせてワントーンでそろえています。暗い色使いが増えやすい冬に、顔色まで明るく見せてくれるので、ぜひ取り入れたいコーデです。
ぜひ参考にしてみてくださいね。
※商品は全て2026年1月9日現在の価格です
(文:横瀬 真知子（レディースファッションガイド）)