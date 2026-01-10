»³²¼¹¬µ±¡¢¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¡¦¹â¶¶¶³Ê¿¤ÎÄ¾É®¿ÍÊª¥¤¥é¥¹¥È¸ø³« 2¿Í¤Î¡È³¨¤Îº¹¡É¤¬ÏÃÂê¡Ö¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã´ïÍÑ¡×¡Ö¥®¥ã¥Ã¥×¤¹¤´¤¤¡×
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2026/01/10¡ÛÇÐÍ¥¤Î»³²¼¹¬µ±¤¬1·î9Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¡ÊµìTwitter¡Ë¤ò¹¹¿·¡£Ï¢Â³¥É¥é¥ÞW-30¡Ö¥¹¥È¥í¥Ü¡¦¥¨¥Ã¥¸ Season2¡×¡ÊWOWOW¡¿Ëè½µ¶âÍË¸á¸å11»þ¡Á¡Ë¤Ç¶¦±é¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¡¦¹â¶¶¶³Ê¿¤ÈÉÁ¤¤¤¿¡È¹õÈÄ¤ª³¨¤«¤¡É¤òÈäÏª¤·¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¡È¹õÈÄ¤ª³¨¤«¤¡É¤¬¾å¼ê¤¹¤®¤ë
»³²¼¤Ï¡Ö¥¹¥È¥í¥Ü¡¦¥¨¥Ã¥¸ Season2»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹ µ¹¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¡Ö¶³Ê¿¤¯¤ó¤¬°ÂÆ²ÉÁ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤«¤éÏ¡ÉÁ¤¤¤¿¥¢¥½¥Ó¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢½Ð±é¥É¥é¥Þ¤Î¹ðÃÎ¤È¶¦¤Ë»£±Æ¸½¾ì¤Ç¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¡£¹õÈÄ¤Ë¤Ï¡¢¹â¶¶¤¬ÉÁ¤¤¤¿»³²¼¤¬±é¤¸¤ë¡Ö°ÂÆ²Âó³¤¡×¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤È¡¢¤½¤ì¤Ë±þ¤¨¤ë·Á¤Ç»³²¼¤¬ÉÁ¤¤¤¿¹â¶¶¤¬±é¤¸¤ë¡Ö°ì¥ÎÀ¥Ï¢¡×¤ÎÆÈÁÏÅª¤Ê¥¤¥é¥¹¥È¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¹â¶¶·¯¾å¼ê¤¤¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã´ïÍÑ¡×¡Ö¥®¥ã¥Ã¥×¤¹¤´¤¤¡×¡Ö¾Ð¤Ã¤¿¡×¡ÖÏ¡¤¯¤ó¡¢¿Í´Ö¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡ÖÂº¤¤¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¡×¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤ëÍí¤ß¤Ç¹¬¤»¡×¡Ö¤³¤Î³¨¡¢¥É¥é¥Þ´Ñ¤¿¤é»×¤¤½Ð¤·¤½¤¦¡×¤È¤¤¤Ã¤¿È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¡È¹õÈÄ¤ª³¨¤«¤¡É¤¬¾å¼ê¤¹¤®¤ë
¢¡¹â¶¶¶³Ê¿¡õ»³²¼¹¬µ±¡¢¹õÈÄ¤ËÉÁ¤¤¤¿¥¤¥é¥¹¥ÈÈäÏª
»³²¼¤Ï¡Ö¥¹¥È¥í¥Ü¡¦¥¨¥Ã¥¸ Season2»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹ µ¹¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¡Ö¶³Ê¿¤¯¤ó¤¬°ÂÆ²ÉÁ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤«¤éÏ¡ÉÁ¤¤¤¿¥¢¥½¥Ó¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢½Ð±é¥É¥é¥Þ¤Î¹ðÃÎ¤È¶¦¤Ë»£±Æ¸½¾ì¤Ç¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¡£¹õÈÄ¤Ë¤Ï¡¢¹â¶¶¤¬ÉÁ¤¤¤¿»³²¼¤¬±é¤¸¤ë¡Ö°ÂÆ²Âó³¤¡×¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤È¡¢¤½¤ì¤Ë±þ¤¨¤ë·Á¤Ç»³²¼¤¬ÉÁ¤¤¤¿¹â¶¶¤¬±é¤¸¤ë¡Ö°ì¥ÎÀ¥Ï¢¡×¤ÎÆÈÁÏÅª¤Ê¥¤¥é¥¹¥È¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¢¡¹â¶¶¶³Ê¿¡õ»³²¼¹¬µ±¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤ËÈ¿¶Á
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¹â¶¶·¯¾å¼ê¤¤¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã´ïÍÑ¡×¡Ö¥®¥ã¥Ã¥×¤¹¤´¤¤¡×¡Ö¾Ð¤Ã¤¿¡×¡ÖÏ¡¤¯¤ó¡¢¿Í´Ö¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡ÖÂº¤¤¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¡×¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤ëÍí¤ß¤Ç¹¬¤»¡×¡Ö¤³¤Î³¨¡¢¥É¥é¥Þ´Ñ¤¿¤é»×¤¤½Ð¤·¤½¤¦¡×¤È¤¤¤Ã¤¿È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¥¹¥È¥í¥Ü¡¦¥¨¥Ã¥¸ Season2»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹?— »³²¼¹¬µ±official (@qpitdef) January 9, 2026
µ¹¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹?
¶³Ê¿¤¯¤ó¤¬°ÂÆ²ÉÁ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤«¤éÏ¡ÉÁ¤¤¤¿¥¢¥½¥Ó#¥¹¥È¥í¥Ü¡¦¥¨¥Ã¥¸¡¡@strobe_edge_wow #¹â¶¶¶³Ê¿ #¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¡¡@728_Storm pic.twitter.com/WfbCjaxccb
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û