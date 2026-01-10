元NMB48白間美瑠、美脚スラリのミニ丈ボトムス姿公開「スタイル抜群」「圧倒的な脚の長さ」と反響
【モデルプレス＝2026/01/10】元NMB48の白間美瑠が1月10日、自身のInstagramを更新。ミニ丈のボトムスを身に着けたコーディネートを公開し、反響が寄せられている。
【写真】28歳元NMB「圧倒的な脚の長さ」ミニ丈コーデ
白間は、肩口がチラリとのぞく白い変形トップスに、黒いミニ丈のボトムスを身に着けたショットを投稿。スラリと長い美しい脚が際立っている。
また「LEGENDFES ありがとうございました！幸せ過ぎて、、ずっと目がハートでした」と自身が出演した9日に開催されたイベント「LEGEND FES」についてつづり、同イベントにともに出演していた元AKB48の村山彩希やタレントの矢口真里、MCの堀江聖夏との4ショットや他の出演者たちとのショットなども投稿している。
この投稿は「手足長い」「可愛すぎる」「スタイル抜群」「楽しそうなショットばかり」「圧倒的な脚の長さ」などとコメントが集まっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
