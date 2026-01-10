白間美瑠（C）モデルプレス

【モデルプレス＝2026/01/10】元NMB48の白間美瑠が1月10日、自身のInstagramを更新。ミニ丈のボトムスを身に着けたコーディネートを公開し、反響が寄せられている。

◆白間美瑠、ミニ丈ボトムスのコーデ披露


白間は、肩口がチラリとのぞく白い変形トップスに、黒いミニ丈のボトムスを身に着けたショットを投稿。スラリと長い美しい脚が際立っている。

また「LEGENDFES ありがとうございました！幸せ過ぎて、、ずっと目がハートでした」と自身が出演した9日に開催されたイベント「LEGEND FES」についてつづり、同イベントにともに出演していた元AKB48の村山彩希やタレントの矢口真里、MCの堀江聖夏との4ショットや他の出演者たちとのショットなども投稿している。

◆白間美瑠の投稿に反響


この投稿は「手足長い」「可愛すぎる」「スタイル抜群」「楽しそうなショットばかり」「圧倒的な脚の長さ」などとコメントが集まっている。（modelpress編集部）

