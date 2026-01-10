ナイナイ矢部＆青木裕子夫妻、スペイン旅行での家族4ショットが話題「豪華」「レア」
【モデルプレス＝2026/01/10】フリーアナウンサーの青木裕子が1月10日、自身のInstagramを更新。家族旅行での4ショットを公開し、反響を呼んでいる。
【写真】ナイナイ矢部「レア」スペイン旅行での家族4ショット
青木は「間にバルセロナ一泊トリップを挟んでのマドリード滞在」とつづり、夫でお笑いコンビ・ナインティナインの矢部浩之と息子2人との家族写真などスペイン旅行中の様々な場所でのショットを複数枚投稿。「今回の旅行最大の目的、レアル・マドリード戦」と説明されたショットでは、スタジアムを背景にした家族4ショットを投稿しており、子どもたちもサッカーをテーマにしたウェアを身に着けている。
またその他に、子どもと青木のショット、子どもと矢部のショットなども公開し、家族で旅行を楽しむ様子を公開している。
この投稿に、ファンからは「豪華な家族旅行」「仲良くてほっこり」「レアル観戦羨ましい」「幸せオーラ全開」「素敵な冬休み」「英才教育ですか」「4ショットはレア」などの声が上がっている。
青木は矢部と2013年に結婚。2014年に長男、2016年に次男を出産した。（modelpress編集部）moki
【Not Sponsored 記事】
◆青木裕子、家族4ショット公開
◆青木裕子の投稿に反響
