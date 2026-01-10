「今日好き」テグ編、男女9人プロフィール 4人が継続・元ばんばんざい流那の妹「男子高生ミスターコン」出身者ら参加
【モデルプレス＝2026/01/10】1月12日よりABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショーの新シーズン「今日、好きになりました。テグ編」（毎週月曜21時〜）が放送開始。参加するメンバーのプロフィールを紹介する。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた、恋愛リアリティーショー。今回は、韓国のテグが舞台となっている。
『チュンチョン編』『チェンマイ編』から森本陸斗（高校1年生／埼玉県）、『ハロン編』『夏休み編2025』から倉田琉偉（高校3年生／長野県）、『卒業編2025 in ソウル』『ニュージーランド編』から田中陽菜（高校2年生／静岡県）、『チェンマイ編』から代田萌花（高校1年生／広島県）が継続参加。ほかにも“日本一のイケメン高校生”を決める「男子高生ミスターコン2025」で「モデルプレス賞」を受賞した西小路侑汰（高校2年生／栃木県）や元ばんばんざいの流那（るな）の妹・森元莉那（高校2年生／大阪府）などフレッシュなメンバーが揃った。
◆「今日好き」テグ編
◆女子
放送時学年／出身／身長
◆田中陽菜（たなか・ひなた）
高校2年生／静岡県／153cm
◆代田萌花（だいた・もか）
高校1年生／広島県／161cm
◆森元莉那（もりもと・りな）
高校2年生／大阪府／156cm
◆久保田海音（くぼた・みせら）
高校1年生／埼玉県
◆男子
◆倉田琉偉（くらた・るい）
高校3年生／長野県／174cm
◆森本陸斗（もりもと・りくと）
高校1年生／埼玉県／172cm
◆小島健生（こじま・けんせい）
高校3年生／福島県／176cm
◆酒井理央（さかい・りお）
高校2年生／東京都／170cm
◆西小路侑汰（ゆうた）
高校2年生／栃木県／178cm
