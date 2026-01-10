かつて名勝負を繰り広げた日本人女子レスラーと“ムキムキすぎる”超筋肉女子が再び同じ舞台へ。盟友との再会に喜びが隠しきれない本人たちのSNS投稿が話題となっている。

【映像】日本人美女、ムキムキ盟友を雪上で“ブン投げ”

WWE女子スーパースターのジュリアが9日、自身のX（旧ツイッター）を更新。「雪の中で抱きついてこないで！」と引用した先には、同じWWEスーパースターのジョーディン・グレースと雪のドイツでじゃれ合う動画がポストされていた。

ジョーディンが「会えなくて寂しかった」というキャプションとともに公開したのは、現在WWEドイツ興行に帯同しているジュリアとジョーディンが雪が積もる街でスキンシップをとる動画。2人は冒頭でハグしたかと思えば、次の場面ではジュリアがジョーディンに膝蹴り→スープレックスをお見舞いしており、2人の仲の良さがうかがえる。

かつて2人はWWEの育成団体「NXT」で激しくタイトルを争った仲。2025年5月にジュリアが先にメインロースターへ昇格したが、この2026年からジョーディンも念願の昇格を果たし、ジュリアと同じ「SMACKDOWN」に所属することが決定している。

再び同じ舞台で活動することになった2人。ファンもこの動画に「また2人の戦いが見られるなんて」「スノープレックスとはワイルドな」「すぐにリマッチを！」「ジョーディンがUSタイトルに挑むのかな？ 早くブッキングを！」と、ジュリアが持つWWE女子US王座にジョーディンが絡んでいくストーリーを期待する声が多く見られた。

