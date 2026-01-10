　“ロス五輪世代”のU-21日本代表は10日、AFC U23アジアカップのグループリーグ第2節でU-23UAE代表と対戦する。日本時間午後8時半(現地時間午後2時半)のキックオフを前にスターティングメンバーが発表された。

　日本は7日の初戦・シリア戦で5-0と快勝した。中2日の第2節では先発4人を変更。DF永野修都(藤枝)、DF関富貫太(桐蔭横浜大)、MF石渡ネルソン(C大阪)、MF川合徳孟(磐田)を起用した。

　予想布陣は4-3-3。GKは荒木琉偉、4バックは左から関富、DF市原吏音、永野、DF森壮一朗。アンカーは石渡、インサイドハーフはトップ下気味の左が川合、ボランチ気味の右がMF大関友翔。前線3人は左からFW横山夢樹、FWンワディケ・ウチェ・ブライアン世雄、FW久米遥太が並ぶとみられる。

<出場メンバー>

[日本]

▽先発

GK 23 荒木琉偉(G大阪)

DF 4 永野修都(藤枝)

DF 5 市原吏音(大宮/Cap)

DF 15 森壮一朗(名古屋)

DF 21 関富貫太(桐蔭横浜大/横浜FM内定)

MF 7 石渡ネルソン(C大阪)

MF 8 大関友翔(川崎F)

MF 14 川合徳孟(磐田)

FW 9 ンワディケ・ウチェ・ブライアン世雄(桐蔭横浜大)

FW 18 久米遥太(早稲田大)

FW 11 横山夢樹(C大阪)

▽控え

GK 1 小林将天(FC東京)

GK 12 濱崎知康(明治大)

DF 2 梅木怜(今治)

DF 3 土屋櫂大(福島)

DF 16 小泉佳絃(明治大)

DF 22 岡部タリクカナイ颯斗(東洋大)

MF 6 小倉幸成(法政大)

MF 10 佐藤龍之介(FC東京)

MF 17 嶋本悠大(清水)

FW 20 古谷柊介(東京国際大)

FW 19 道脇豊(ベフェレン)

FW 13 石橋瀬凪(湘南)

監督

大岩剛