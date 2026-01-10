“ロス五輪世代”U-21日本代表のGL第2節スタメン発表! 快勝の初戦から4人変更…永野、関富ら起用
“ロス五輪世代”のU-21日本代表は10日、AFC U23アジアカップのグループリーグ第2節でU-23UAE代表と対戦する。日本時間午後8時半(現地時間午後2時半)のキックオフを前にスターティングメンバーが発表された。
日本は7日の初戦・シリア戦で5-0と快勝した。中2日の第2節では先発4人を変更。DF永野修都(藤枝)、DF関富貫太(桐蔭横浜大)、MF石渡ネルソン(C大阪)、MF川合徳孟(磐田)を起用した。
予想布陣は4-3-3。GKは荒木琉偉、4バックは左から関富、DF市原吏音、永野、DF森壮一朗。アンカーは石渡、インサイドハーフはトップ下気味の左が川合、ボランチ気味の右がMF大関友翔。前線3人は左からFW横山夢樹、FWンワディケ・ウチェ・ブライアン世雄、FW久米遥太が並ぶとみられる。
<出場メンバー>
[日本]
▽先発
GK 23 荒木琉偉(G大阪)
DF 4 永野修都(藤枝)
DF 5 市原吏音(大宮/Cap)
DF 15 森壮一朗(名古屋)
DF 21 関富貫太(桐蔭横浜大/横浜FM内定)
MF 7 石渡ネルソン(C大阪)
MF 8 大関友翔(川崎F)
MF 14 川合徳孟(磐田)
FW 9 ンワディケ・ウチェ・ブライアン世雄(桐蔭横浜大)
FW 18 久米遥太(早稲田大)
FW 11 横山夢樹(C大阪)
▽控え
GK 1 小林将天(FC東京)
GK 12 濱崎知康(明治大)
DF 2 梅木怜(今治)
DF 3 土屋櫂大(福島)
DF 16 小泉佳絃(明治大)
DF 22 岡部タリクカナイ颯斗(東洋大)
MF 6 小倉幸成(法政大)
MF 10 佐藤龍之介(FC東京)
MF 17 嶋本悠大(清水)
FW 20 古谷柊介(東京国際大)
FW 19 道脇豊(ベフェレン)
FW 13 石橋瀬凪(湘南)
監督
大岩剛
