¥Ö¥ëー¥¸¥§¥¤¥º¡¢²¬ËÜÏÂ¿¿¤¬º´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤òÂÇ¤Á¼è¤ë»ÑÅê¹Æ¤·¡Ö²¬ËÜ¤Î¾¡¤Á¡ª¡×¡¡¥¢¥á¥ê¥«¤é¤·¤¤É½¸½¤Ë¡Ö¤á¤Á¤ãÀú¤Ã¤Æ¤ÆÁð¡×¡Ö±åÇ°¤ò´¶¤¸¤ë¡×¤È»¿ÈÝ
¡¡¥È¥í¥ó¥È¡¦¥Ö¥ëー¥¸¥§¥¤¥º¤¬1·î5Æü¡¢X¤ò¹¹¿·¡£¥Ö¥ëー¥¸¥§¥¤¥º½êÂ°¤Î²¬ËÜÏÂ¿¿¡Ê29¡Ë¤Îµð¿Í»þÂå¤Î»î¹çÆ°²è¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¡ÖÆþÃÄ¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢ÍÄÃÕ±à¤ÎÆþ±à¼°¤Ç¤·¤ç¡×²¬ËÜÏÂ¿¿¡¢ÊÆ¹ñ¤Ç¤Þ¤µ¤«¤ÎÅÐ¾ì¤ËSNSÁûÁ³
¡¡¡Ö¤ª¤Ï¤è¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡¢¥Ö¥ëー¥¸¥§¥¤¥º¥Õ¥¡¥ó¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¡ª¡×¤ÈÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢²¬ËÜ¤ÈÀéÍÕ¥í¥Ã¥Æ¥Þ¥êー¥ó¥º»þÂå¤Îº´¡¹ÌÚÏ¯´õ¡Ê24¡Ë¤ÎÂÐÀïÆ°²è¡£º´¡¹ÌÚ¤ÎÅêµå¤ò²¬ËÜ¤¬¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥¯¥êー¥ó¤ËÃ¡¤¹þ¤à¥·ー¥ó¤Ç¡¢º´¡¹ÌÚ¤¬¶ì¡¹¤·¤¤É½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤ëÃæ¤Ç¡Ö²¬ËÜ¤Î¾¡¤Á¡ª¡×¤È¤¤¤¦¥Ê¥ìー¥·¥ç¥ó¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£²èÌÌ¤Ë¤Ï¡ÖKazuma Okamoto Aura.¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥¥ã¥×¥·¥ç¥ó¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤ÏX¥æー¥¶ー¤«¤é¡Ö¤á¤Á¤ãÀú¤Ã¤Æ¤ÆÁð¡×¡Ö»³ËÜÍ³¿¤È¤âÁêÀ¤¬¤¤¤¤¤Ç¤ªÆëÀ÷¤ß¤Î²¬ËÜ¤µ¤ó¡×¡Ö¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤¬Ìµ¤µ¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¥É¥¸¥ãー¥¹¤Ø¤Î±åÇ°¤ò´¶¤¸¤ë¤Ê¤¢¡×¡ÖÎÉ¤¤¤¾¤â¤Ã¤È¤ä¤ì¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£