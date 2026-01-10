　1月5日～9日に、通期業績を上方修正した銘柄から、経常利益の上方修正率の高い順に記した。なお、黒字転換や赤字縮小は除いた。

コード 銘柄　　　　　市場　決算期　 修正前　 修正後　修正率　更新日
<3905> データセク　　東Ｇ　 26/ 3　　　178　　 2972　1569.7　　1/6
<3824> メディア５　　福Ｑ　 26/ 5　　　　8　　　 34　 325.0　　1/8
<9270> バリュエンス　東Ｇ　 26/ 8　　 1670　　 3700　 121.6　　1/9
<9720> グランド　　　東Ｓ　 25/11　　　190　　　270　　42.1　　1/9
<7487> 小津産業　　　東Ｓ　 26/ 5　　　460　　　570　　23.9　　1/9

<4076> シイエヌエス　東Ｇ　 26/ 5　　　575　　　675　　17.4　　1/9
<9755> 応用地質　　　東Ｐ　 25/12　　 4000　　 4400　　10.0　　1/8
<9716> 乃村工芸社　　東Ｐ　 26/ 2　　12100　　13100　　 8.3　　1/9
<9982> タキヒヨー　　東Ｓ　 26/ 2　　 1520　　 1600　　 5.3　　1/9
<3377> バイク王　　　東Ｓ　 25/11　　　790　　　829　　 4.9　　1/6

<9983> ファストリ　　東Ｐ　 26/ 8　 660000　 690000　　 4.5　　1/8
<8267> イオン　　　　東Ｐ　 26/ 2　 250000　 255000　　 2.0　　1/7

※単位：経常利益は百万円、修正率は％
※市場略称：「東Ｐ」：東証プライム、「東Ｓ」：東証スタンダード、「東Ｇ」：東証グロース、「福Ｑ」：福岡Ｑボード

株探ニュース