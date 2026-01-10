今週の通期【業績上方修正】銘柄一覧 (1/5～1/9 発表分)
1月5日～9日に、通期業績を上方修正した銘柄から、経常利益の上方修正率の高い順に記した。なお、黒字転換や赤字縮小は除いた。
コード 銘柄 市場 決算期 修正前 修正後 修正率 更新日
<3905> データセク 東Ｇ 26/ 3 178 2972 1569.7 1/6
<3824> メディア５ 福Ｑ 26/ 5 8 34 325.0 1/8
<9270> バリュエンス 東Ｇ 26/ 8 1670 3700 121.6 1/9
<9720> グランド 東Ｓ 25/11 190 270 42.1 1/9
<7487> 小津産業 東Ｓ 26/ 5 460 570 23.9 1/9
<4076> シイエヌエス 東Ｇ 26/ 5 575 675 17.4 1/9
<9755> 応用地質 東Ｐ 25/12 4000 4400 10.0 1/8
<9716> 乃村工芸社 東Ｐ 26/ 2 12100 13100 8.3 1/9
<9982> タキヒヨー 東Ｓ 26/ 2 1520 1600 5.3 1/9
<3377> バイク王 東Ｓ 25/11 790 829 4.9 1/6
<9983> ファストリ 東Ｐ 26/ 8 660000 690000 4.5 1/8
<8267> イオン 東Ｐ 26/ 2 250000 255000 2.0 1/7
※単位：経常利益は百万円、修正率は％
※市場略称：「東Ｐ」：東証プライム、「東Ｓ」：東証スタンダード、「東Ｇ」：東証グロース、「福Ｑ」：福岡Ｑボード
株探ニュース