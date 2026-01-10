「プロレス・スターダム」（１０日、後楽園ホール）

昨年１２月２９日にプロレス再デビューを果たしたフワちゃんがついに初白星を挙げた。タッグマッチで師匠の葉月（２８）と組み、コグマ（２７）＆金屋あんね（２７）組と対戦。葉月がクロスフェイスで金屋を破り、フワちゃんはタッグながらプロレス４戦目にして初勝利となった。

昨年末の劇的な再デビューから２戦目に臨んだフワちゃんは、自身初の聖地・後楽園ホールでの試合となった。入場時から「フワちゃん」タオルを掲げたファンに出迎えられるなど沸かせたが、ゴング後はコグマのお約束のムーブを遮ってエルボー攻撃にいき、会場の大ブーイングを食らい困惑する場面も。ただ、打点の高いドロップキックや豪快なブレーンバスター、固めなどダイナミックな動きを見せ、タッグ戦ならではのカットもそつなくこなした。中盤以降は葉月が１人でペースをつくり、フワちゃんはサポート役に回ったが、うれしい初勝利に歓喜のハグを交わした。

バックステージでは喜びを分かちつつ、葉月は「悔しいのはうちが取っちゃったこと。だからこそ次はフワちゃんがきっちり３（カウント）か、ギブアップか取って欲しい」と注文も忘れなかった。

フワちゃんは目に涙を浮かべながら「葉月さんとのタッグ、気合を入れて臨んで、めちゃめちゃうれしかった。初勝利を後楽園で葉月さんと取れたのは夢みたい」と感慨深げ。ただ、あくまでタッグでの勝利とわきまえ「葉月さんに胸を借りっぱなしで、メイク道具も借りて…」と苦笑いしつつ、「早くタッチしたいのに肩を借りることが多かった。私もいっぱいいっぱいで、葉月さんのサポートありきだった。調子に乗りやすい性格なので、これを甘んじて初勝利と言わず、今のは自力勝利ではないので、図に乗らずに、ひたむきにこれからも頑張っていきたい。次は絶対に自分で取りたい。（試合の）動画を見返して、いいところと悪いところのフィードバックをお願いします」と向上心をにじませた。

◆プロレス４戦目での初勝利 フワちゃんは２２年１０月２３日のアリーナ立川立飛大会でのタッグマッチでプロレスデビューし、上谷沙弥にフォール負け。２３年４月２３日の横浜アリーナ大会はタッグマッチで林下詩美に敗れた。ＳＮＳでの不適切投稿問題による活動停止を経て、スターダム入団での再デビュー戦となった２５年１２月２９日の両国国技館大会では、師匠の葉月とのシングルマッチで敗れた。