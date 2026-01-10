1月10日までに、女優の有村架純が自身のInstagramを更新。ファッションブランド『ロエベ』の新店に訪問したことを報告し、近影を公開。その姿が話題となっている。

有村は、《銀座5丁目交差点にオープンしたカサロエベ 銀座店へお邪魔しました》と、2025年12月にオープンしたロエベの日本最大の旗艦店『カサロエベ銀座』のオープン記念フォトコールに出席したことを報告。《洗練された店舗空間が広がっていてそこにいるだけでも楽しめましたが、カサロエベ銀座ならではの新しい体験》と、心躍る体験をしたことを明かした。

「有村さんがアップした複数枚の写真には、今回のイベントに合わせた全身コーディネートが写っています。ショート丈のフード付きトップスと、膝上の真っ赤なミニスカートを合わせ、足元は白いパンプスという洗練された装いで、有村さんの美脚が際立ったコーディネートでした」（芸能プロ関係者）

彼女の写真は、『LOEWE JAPAN』の公式Xにも掲載された。大人の女性の魅力が漂うスタイルをファンは絶賛。Instagramのコメント欄では彼女の美しさにうっとりする人々が続出した。

《似合ってて素敵ですね》

《顔はとてもかわいいのに脚はとても大人っぽくきれい！》

《赤のスカートが目を引きますね。足が綺麗》

ここ最近の有村は、ファッション関係の仕事が増えていると前出の芸能プロ関係者は振り返る。

「2024年4月に、ロエベのブランドアンバサダーに就任した有村さん。その後2025年9月には、イタリア・ミラノでおこなわれたファッションブランド『PRADA』の2026年春夏ファッションショーに初参加。ポロシャツ風トップスにショートパンツを合わせ、ストッキングにピンヒールという全身プラダで統一した衣装を着用し、そのハイセンスさをアピールしていました」

それまでプラダのアンバサダーを務めていたのは女優の永野芽郁だが、2025年4月に報じられたスキャンダルにより、同ブランドのプロジェクトでの起用が終了した。以降は、有村とのタッグが目立っている。

「有村さんは、2025年に芸能界デビュー15周年を迎えました。多数の映画作品に出演するほか、美容雑誌『美的』読者が選ぶ『ベストビューティウーマン』に選出されるなど、彼女の美貌は世間の称賛の的になっています。華奢なスタイルでモデルとしてもポテンシャルが高いですし、可愛らしさとともに品のあるたたずまいは、ハイブランドもオファーしたくなるほど、誰もが憧れる存在です」（前出・芸能プロ関係者）

ハイブランドが放っておかない、至高の美しさだ。