¡ÖÂè£¶£·²ó¡¡ÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¡×¤Ç¿·¿Í¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿£¸¿ÍÁÈ¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö£Ã£Õ£Ô£É£Å¡¡£Ó£Ô£Ò£Å£Å£Ô¡×¤¬¿·¶Ê¡Ö¤×¤ê¤¤å¤¤å¡×¤ò£±£°Æü¤ËÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¡£¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤â¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯£±£°·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥³¥ó¥µ¡¼¥È¥Ä¥¢¡¼¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¸ø±é¤ÇÈäÏª¤µ¤ìÂç¤¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ö¤×¤ê¤¤å¤¤å¡×¡£ÀÄ½Õ¤Î¾ÝÄ§¤È¤·¤Æ»þÂå¤ò±Û¤¨¤Æ°¦¤µ¤ì¤ë¥×¥ê¥¯¥é¤Î¡È¤¢¤ë¤¢¤ë¡É¤ò²Î¤Ã¤¿¡¢¤¤é¤á¤¯¥µ¥¦¥ó¥É¤Î¥Ý¥Ã¥×¥Á¥å¡¼¥ó¤À¡£»×¤ï¤º¥ê¥Ô¡¼¥È¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë°ì¶Ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤Ï¡¢¾®¤µ¤ÊÈ¢¡Ê¥×¥êµ¡¡Ë¤ÎÃæ¤ÇÀÄ½Õ¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¡Ö¥¤¥Þ¥É¥½÷»Ò¡×Êª¸ì¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢¤¦¤Ä¤í¤¤¤æ¤¯½÷¤Î»Ò¤Î¿§¤ó¤Ê¥¥â¥Á¤òÉ½¸½¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÀ©Éþ»Ñ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢µ®½Å¤Ê¹ç¾§¥·¡¼¥ó¤äÃçËÓ¤Þ¤¸¤¯¡Ö¤×¤ê¡×¤ò»£¤ë»Ñ¤Ê¤É¡¢£Ã£Õ£Ô£É£Å¡¡£Ó£Ô£Ò£Å£Å£Ô¤Î²Ä°¦¤µ¤¬¥®¥å¥Ã¤ÈµÍ¤á¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£²·î¤Ë£¶ÅÔ»Ô£¹¸ø±é¤ò½ä¤ë¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö²ñ°÷¸ÂÄê¥é¥¤¥Ö¥Ä¥¢¡¼¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¥½¡¼¥ë¥É¥¢¥¦¥È¡££µ·î£³£°¡¢£³£±Æü¤Ë£Ç£Ì£É£Ï£Î¡¡£Á£Ò£Å£Î£Á¡¡£Ë£Ï£Â£Å¡¢£¶·î£±£¶¡¢£±£·Æü¤Ë¤ÏÍÌÀ¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç¤ÎÃ±ÆÈ¥é¥¤¥Ö¤â³«ºÅ¤¬·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£