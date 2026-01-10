Cody・Lee(李)主催ライブ＜ようこそ！すももハイツへ 3LDK -2026-＞アーティスト枠2組が発表
Cody・Lee(李)のメンバーが好きなお笑い芸人、アーティストを来客(Guest)として招くコンセプトライブイベント＜Cody・Lee(李) presents ようこそ！すももハイツへ 3LDK -2026-＞が2月28日(土)、3月1日(日)の2日間にわたり東京キネマ倶楽部にて開催される。このたび、両日のアーティスト枠が発表された。
2月28日(土)公演には“口ロロ”、3月1日(日)には“中村一義(BAND SET)”がラインナップ。これに伴い、イラストレーター・不吉霊二氏によるイベントキービジュアルも公開されている。
チケットは二次先行受付が本日よりスタート。毎年ソールドアウトしている人気公演なだけに、最後の先行販売のチャンスをお見逃しなく。
■＜Cody・Lee(李) presents ようこそ！すももハイツへ 3LDK -2026-＞
2026年2月28日(土)東京キネマ倶楽部
開場/開演：17:00 / 18:00
来客(Guest)：金魚番長 / 口ロロ
日程：2026年3月1日(日)
開場/開演：16:00 / 17:00
来客(Guest)：かが屋 / 中村一義(BAND SET)
▼チケット情報(両公演共通)
チケット代：4,800円(税込/1Drink代別)
二次先行受付期間：1月10日(土)20:00~1月18日(日)23:59
チケット受付URL：https://eplus.jp/codylee/