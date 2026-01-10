パパの車の音が聞こえると、玄関でスタンバイする犬…あまりにも尊い「後ろ姿」と再会の瞬間が反響を呼んでいます。

話題となっている動画は記事執筆時点で21万7000回再生を突破し、「パパ、絶対嬉しいはず」「超かわいい」といったコメントが寄せられています。

【動画：パパの車の音が聞こえると、玄関でスタンバイする犬→あまりにも尊い『後ろ姿』と再会の瞬間】

パパが帰ってきた

Instagramアカウント「mame_tama_himari」に投稿されたのは、帰ってきたパパの車の音が聞こえると、玄関でスタンバイする柴犬「ひまり」ちゃんの様子。車の音がすると、ソワソワして家の中を走り回ってしまうんだそう。

玄関の柵の前で立ち上がり、尻尾をフリフリしながらスタンバイしているひまりちゃん。ドアが少しだけ開き、パパが帰って来たと分かると、喜びのあまり尻尾のフリフリは倍速に。

「会いたかったぁぁ」

ドアが開いてパパの姿が見えると、ひまりちゃんは柵を飛び越えてしまいそうになるほどに全力大歓迎。後ろ姿から、ひまりちゃんの「会いたかったぁぁ」という心の叫びが聞こえてくるよう。

パパが手を右へ左へと動かすと、必死で付いていくひまりちゃん。ひまりちゃんの全力のお出迎えにはパパもメロメロになっているようで、ニヤニヤが止まらない様子。

全力大歓迎！

ひまりちゃんは、かがんだパパに熱い「おかえり！」のチューをして、思いっきりナデナデしてもらいます。ここまでの強火の愛でお出迎えしてくれたら、毎日家に飛んで帰ってしまいそうです…！

ナデナデの後は、もう一度パパにチューをお見舞いしたひまりちゃん。スタンバイから再会の瞬間まで、パパへの「だいすき！」が止まらないひまりちゃんなのでした。

投稿には「パパ、絶対嬉しいはず」「超かわいい」「幸せのお裾分けいただきました」「パパさん帰ってくるの楽しみですね」「こんなお出迎えなら、毎日笑顔」といったコメントが寄せられています。

ひまりちゃんの賑やかな日常は、Instagramアカウント「mame_tama_himari」でチェックすることができます。

写真・動画提供：Instagramアカウント「mame_tama_himari」さま

執筆：nagai

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。