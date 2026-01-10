『犬の十戒』とは？

『犬の十戒』（The Ten Commandments of Dog Ownership）は、作者不詳のまま世界中に広まった英文の短編詩です。犬の目線で飼い主に対する10の願いが綴られており、日本では、映画『犬と私の10の約束』のモチーフになっています。

この詩が世界中の愛犬家たちから共感を得ているのは、言葉を話せない犬の切実な願いを見事に代弁しているからでしょう。『犬の十戒』と向き合うことは、愛犬の気持ちを理解し、愛犬の生涯にわたる幸福について真剣に考えるきっかけとなるはずです。

正式には作者不詳となっていますが、ノルウェーのブリーダー、Marit Teigenが犬を譲渡する際に飼い主に渡していた『犬からご主人への11のお願い』が元になっているというのが有力な説です。

『犬の十戒』に込められた犬からのお願い

『犬の十戒』には、犬が飼い主に抱く、純粋で切実な願いが凝縮されています。十の戒めを一つひとつ読み解くことで、犬が本当に望んでいる愛情の形や、ひとつの小さな命を最期まで見守る責任の重さを知ることができるでしょう。

ここでは、『犬の十戒』に込められた犬からのお願いを、日本語訳とともに解説していきます。

第一戒

「私の一生はだいたい10年から15年。あなたと離れるのは一番つらいことです。私と暮らす前に、そのことを覚えておいてください」

犬の寿命は、人間よりはるかに短いです。だからこそ、飼い主と離れる時間は何よりつらく、ましてや途中で手放されることは、犬にとってこの上なく悲しいことでしょう。

1分1秒でも長く一緒に過ごしたいと願う犬の気持ちに応え、最期まで責任を持って寄り添い続けられるのか、犬を迎え入れる前に自分へ問いかける必要があります。

第二戒

「あなたが私に望むことを理解できるまで、時間をください」

犬は賢い動物ですが、教えたことをすぐに理解できるわけではありません。新しいことを学ぶときは、何度も繰り返し教えてもらいながら、少しずつ理解していきます。

なかなか理解しないからといって、イライラしたり諦めたりしないでください。犬のペースに合わせて根気よく、分かりやすく教えてあげることが大切です。犬が理解できるまで、気長に待ってあげましょう。

第三戒

「私を信頼してください。それが私の幸せなのです」

犬にとって、飼い主からの信頼は何よりの喜びであり、心の安定にもつながります。飼い主に信頼されていると感じることで、犬は安心感と自信を持つことができ、毎日を穏やかに過ごすことができるのです。

何があっても、「あなたを信じているよ」という気持ちで犬に接してあげてください。揺るぎない信頼を示し続けることが、犬の幸福を支える大きな力となります。

第四戒

「私を長い時間叱ったり、罰として閉じ込めたりしないでください。あなたには仕事や楽しみがあり、友達だっているけれど、私にはあなたしかいないのです」

犬がいたずらをした際、長時間にわたって叱り続けたり、罰として閉じ込めたりすることは、犬に恐怖や孤独を味わわせるだけで、解決にはつながりません。犬の世界では飼い主がすべてであり、その唯一の存在に突き放されるのは、つらく悲しいことです。

犬を叱るときはその場で短く伝え、いつまでも引きずらないようにしましょう。犬にとって頼れる相手も遊び相手も、飼い主だけであることを忘れてはいけません。

第五戒

「私に話しかけてください。たとえ言葉は分からなくても、あなたの声は届いています」

犬は人間の言葉の意味は分からなくても、その声のトーンや表情から気持ちを読み取っています。「犬に話しかけても意味がない」と考えるのは間違いです。

飼い主が優しく話しかけることで、犬は安心したり、愛情を感じたりすることができ、絆も深まります。毎日積極的に犬に話しかけて、心を通わせる時間を大切にしてください。

第六戒

「あなたが私にどう接したか、私は決して忘れないということを知っておいてください」

犬は愛情たっぷりに撫でられた喜びも、理不尽に怒鳴られた恐怖も忘れません。この第六戒は、犬に愛情と敬意を持って接することの大切さを訴えています。

飼い主の接し方の一つひとつが、犬の記憶に刻まれるということを忘れないでください。犬に刻まれた幸せな記憶は、やがて深い愛情や揺るぎない信頼としてあなたに返ってくるでしょう。しかし、その反対もまた然りです。常に愛情と敬意を持った接し方を心がけましょう。

第七戒

「私を叩く前に思い出してください。私はあなたの骨を簡単に噛み砕く牙があるけれど、あなたを噛まない選択をしていることを」

犬は牙という強力な武器を持っています。その気になれば人を容易に傷つけることができますが、飼い主への愛情や信頼から、そうしないことを選んでいるのです。

それにもかかわらず、飼い主が犬に暴力を振るうのは、犬の信頼を裏切ることになります。犬が牙を使わないという忠誠心を見せている以上、飼い主も決して体罰を与えてはいけません。

第八戒

「言うことを聞かない、頑固だ、怠けていると私のことを叱る前に、何か原因がないか考えてみてください。もしかしたら、食事に問題があるのかもしれないし、長い時間日に照らされていたのかもしれないし、老いて心臓が弱っているのかもしれません」

犬が言うことを聞かなくなったり、散歩を嫌がったりするとき、そこには必ず理由があります。犬が急にわがままになったように感じるときは、叱るのではなく、食事や環境、体調に問題がないかよく観察しましょう。そして、もし問題があれば、改善や対処をしてあげてください。それができるのは、世界でたったひとりの飼い主であるあなただけです。

第九戒

「私が年を取っても世話をしてください。あなたも同じように年を取るのですから」

犬も人間と同じように年を取り、身体の衰えや病気に直面するときが必ずやってきます。足腰が衰え、かつてのように動けなくなったときこそ、犬が最もあなたの愛情とケアを必要とするときです。

犬が年を取ってできないことが増えていっても、見捨てたり手放したりすることは決して許されません。犬がこれまでに注いでくれた無償の愛を思い出し、最期の瞬間まで愛情と責任を持って献身的に世話をしましょう。

第十戒

「最期の旅立ちのときもそばにいてください。『見ていられない』とか『立ち会えない』なんて言わないで。あなたがそばにいてくれれば、どんなことも安らかに受け入れられます。忘れないでください。あなたを愛しているということを」

愛犬の最期に立ち会うことは、飼い主にとって耐え難い悲しみです。しかし、犬にとって、最期の瞬間を愛する飼い主のそばで迎えることは、何よりの安らぎとなります。

どうか別れのつらさから逃げず、そばで優しく声をかけ、撫でてあげてください。愛するあなたの温もりを感じることで、犬は恐れることなく、安らかに旅立つことができるでしょう。最期まで寄り添うことが飼い主としての責任であり、犬の愛に報いることになります。

まとめ

『犬の十戒』は、犬から飼い主への10の切実なお願いです。どれも胸に刺さったのではないでしょうか。お願いの一つひとつを理解し、胸に刻んで接することで、絆がより深まり、愛犬に幸せな生涯を送らせてあげることができるでしょう。愛犬を幸せにできるのは、飼い主のあなただけなのです。