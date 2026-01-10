1月8日、M!LKの佐野勇斗がInstagramを更新した。

佐野は、自身のInstagramアカウントにて、自身が出演する同日スタートのテレビ朝日系ドラマ『おコメの女−国税局資料調査課・雑国室−』について、「難しそう…と思う方が多いかと思うのですが、毎話すごくスカッとするスーパーヒーローのようなお話なので、ぜひ見ていただけると嬉しいです」と告知し、スーツ姿の撮影オフSHOTなどを公開。

続けて、「写真は、紅白歌合戦で松嶋菜々子さんとお会いできた時の。」「『イイじゃん』を歌う直前に松嶋さんが頑張って とやってくださりすごく嬉しかったんですよね。。 ありがとうございました」と、昨年大晦日に放送された『第76回NHK紅白歌合戦』の思い出を振り返りつつ、ドラマで共演しており、紅白ではゲスト審査員を務めた松嶋菜々子との笑顔2SHOTも掲載していた。

この投稿に対し、ファンからは、「エモすぎる、、」「黒髪勇斗くんかっこよすぎる」「素敵すぎる」「スーツ姿最高」などのコメントが集まっている。

5人組ダンスボーカルグループ・M!LKのメンバーとして活動しながら、俳優としても活躍する佐野。ドラマ『おコメの女−国税局資料調査課・雑国室−』では、松嶋が演じる米田正子が創設した「東京国税局資料調査課 複雑国税事案処理室」(通称：ザッコク)で働く笹野耕一役を演じる。

