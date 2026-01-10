河津桜まつりに温泉三昧で16万7000円「旅行前から楽しく計画を立てた」66歳男性の夫婦旅
現役時代と比べて、老後になって増えてくるのが自由な時間。今ならゆっくりと旅を楽しめると感じる一方で、シニアは体力や費用、持ち物の心配もありますよね。
では、実際にシニア世代はどのように旅行を楽しんでいるのでしょうか。シニアがシニアにおすすめする旅行先はどこ？ All Aboutが実施したアンケート調査から、シニアの旅のエピソードをご紹介します。
同居家族構成：本人、妻、子ども
住居形態：持ち家（マンションなどの共同住宅）
居住地：神奈川県
現在の現預金：300万円、リスク資産：200万円
老齢厚生年金（厚生年金）：11万円
障害基礎年金や障害厚生年金（障害年金）：なし
遺族基礎年金や遺族厚生年金（遺族年金）：なし
その他（企業年金や個人年金保険など）：なし
年金以外の収入：給与収入5万円
配偶者の年金や収入：なし
ひと月の支出：22万円
シニアになって行ってよかった旅先は、「2025年2月に妻」と訪れた「1泊の伊豆」旅行だそう。
「河津桜まつりに行ったが、例年よりも開花が遅れて、祭りの期間が延長されていた。河津桜の原木はきれいに咲いていて、観光客を楽しませてくれた。宿泊先には、部屋の温泉、大浴場、貸切風呂があって、温泉三昧。一日5回は温泉に入った。エステサロンではアロマエステ、バーではJAZZを堪能して、2人でのんびり楽しみました」と旅の思い出を振り返ります。
伊豆を訪れるなら、「ライブカメラ等で情報を集めて、計画を立てたほうがよいです。（事前に調べておいた）河津桜のトンネルは、とてもきれいでした」と投稿者。
旅行にかかった費用は「レンタカー代1万8000円、宿泊費12万円、エステ代2万円、祭り会場散策時の屋台での飲食代5000円、お土産代4000円」とあり、総額16万7000円ほどとなったよう。なお、宿泊費については「お祭りの時期だったので、普段の1.5倍だった」と説明しています。
また、シニア旅行を楽しむにあたっては「旅行までの体調管理の一環として、睡眠と食事をしっかり取った。車で移動するので、事前に道路情報をしっかり集めて、到着までの経路を何通りか計画した」と事前準備にも工夫を凝らしたそうです。
さらに、「何をして楽しむかを夫婦2人で話し合い、当日の天候を予想して互いの服装を決めるなど、旅行前から楽しく計画を立てた」と語られていました。
※本文カッコ内の回答者コメントは原文に準拠しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:あるじゃん 編集部)
年金生活における旅費のやりくりについては、「温泉が大好きなので、健康なうちに夫婦でできるだけ楽しめるように、今まで積み立てた金額と相談しながら計画を立てている」とのこと。
