治安がいいと思う「愛媛県の自治体」ランキング！ 2位「松山市」を抑えた1位は？【2025年調査】
新しい年が明け、春からの新生活に向けて引越し先を検討し始める人が増える時期となりました。住まい探しにおいて利便性はもちろん大切ですが、毎日を安心して過ごすための「地域の安全性」は外せない条件の一つです。
All About ニュース編集部では、2025年12月28〜29日の期間、全国10〜70代の男女250人を対象に、治安に関するアンケートを実施しました。その中から、治安がいいと思う「愛媛県の自治体」ランキングの結果をご紹介します。
【9位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「道後温泉が所在する地域で、観光資源が豊富で街全体が落ち着いた雰囲気があるように感じるから」（20代女性／愛知県）、「県庁所在地として都市機能を持つが、中心部を除けば穏やかな住宅地が広がり、落ち着いた生活環境が維持されている。犯罪発生件数は大都市としては多くなく、重大事件も少ないとされる。地域のつながりが強く、安心して暮らせる環境が形成されている」（60代男性／大阪府）、「市街地が広く、住宅地と商業地のバランスが良いため、夜間でも完全に無人になるエリアが少なく安心感が高いから」（40代女性／鹿児島県）といった声が集まりました。
回答者からは「観光地としても知られていますが、住民の方の雰囲気が穏やかで、トラブルが少ない印象があります。生活環境も整っており、過度に騒がしい感じもなく、落ち着いた生活ができる地域だと感じます。大きな事件が少なく、安心して暮らせる点から治安が良いと感じました」（20代男性／兵庫県）、「田舎のイメージやおだやかな観光地のイメージがあり、治安の良さにつながっていると感じたため」（40代男性／東京都）、「今治市が治安が良いと感じられる主な理由は、地域イベントの多さによる住民のつながり強化、福祉制度の充実（特に子育て支援）、温暖な気候と豊かな自然環境、そして整備された道路環境などが挙げられ、これらの要因が相まって、安心して暮らせる街という印象を与えています。特に、子どもの医療費助成や豊富な教育機関、そして『住みたい田舎ランキング』で上位を獲得するなど、住みやすさが評価されています」（40代男性／三重県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:綾乃岬)
All About ニュース編集部では、2025年12月28〜29日の期間、全国10〜70代の男女250人を対象に、治安に関するアンケートを実施しました。その中から、治安がいいと思う「愛媛県の自治体」ランキングの結果をご紹介します。
2位：松山市／45票2位は、愛媛県の県庁所在地である松山市です。日本最古といわれる名湯「道後温泉」を擁し、松山城を中心に発展した歴史ある城下町。文学の街としても知られ、穏やかな「瀬戸内気候」に恵まれているため、住民の気質も温厚であると評されることが多いです。路面電車が走る情緒ある街並みは観光客に優しいだけでなく、地域コミュニティの繋がりも強く、都市機能と安心感がバランスよく保たれているエリアです。
回答者からは「道後温泉が所在する地域で、観光資源が豊富で街全体が落ち着いた雰囲気があるように感じるから」（20代女性／愛知県）、「県庁所在地として都市機能を持つが、中心部を除けば穏やかな住宅地が広がり、落ち着いた生活環境が維持されている。犯罪発生件数は大都市としては多くなく、重大事件も少ないとされる。地域のつながりが強く、安心して暮らせる環境が形成されている」（60代男性／大阪府）、「市街地が広く、住宅地と商業地のバランスが良いため、夜間でも完全に無人になるエリアが少なく安心感が高いから」（40代女性／鹿児島県）といった声が集まりました。
1位：今治市／72票1位にランクインしたのは、タオル生産量日本一を誇る今治市でした。しまなみ海道の起点としても知られ、多くのサイクリストが訪れる美しい景観が魅力の街です。海と山に囲まれた自然豊かな環境に加え、古くから港町・商売の街として栄えてきた背景があり、開放的でありながら落ち着いた雰囲気が漂っています。2位に大差をつけての首位獲得となり、地元住民や近隣住民から「のどかで犯罪が少ない」というイメージを強く持たれています。
回答者からは「観光地としても知られていますが、住民の方の雰囲気が穏やかで、トラブルが少ない印象があります。生活環境も整っており、過度に騒がしい感じもなく、落ち着いた生活ができる地域だと感じます。大きな事件が少なく、安心して暮らせる点から治安が良いと感じました」（20代男性／兵庫県）、「田舎のイメージやおだやかな観光地のイメージがあり、治安の良さにつながっていると感じたため」（40代男性／東京都）、「今治市が治安が良いと感じられる主な理由は、地域イベントの多さによる住民のつながり強化、福祉制度の充実（特に子育て支援）、温暖な気候と豊かな自然環境、そして整備された道路環境などが挙げられ、これらの要因が相まって、安心して暮らせる街という印象を与えています。特に、子どもの医療費助成や豊富な教育機関、そして『住みたい田舎ランキング』で上位を獲得するなど、住みやすさが評価されています」（40代男性／三重県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:綾乃岬)