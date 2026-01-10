チームの再建を託された湘南の長沢監督＝平塚市内

Ｊ２湘南は１０日、平塚市内で新体制を発表した。９年ぶりにＪ２に降格したチームの再建に向け今年から指揮を取る長沢徹監督（５７）は「目指すは頂点。付随して昇格する。それが私の信念だ」と決意を表明。湘南で６年目の池田昌生は「今年は覚悟が違うというところを見せたい」と力強く語り、Ｊ１復帰を誓う。

今年前半はシーズンの春秋制への移行を控えた特別大会が開催される。昇降格はなく、昇格は最短でも１年半後。それでも大多和亮介社長は同大会も「タイトルを取りにいく」と宣言し、勝利を追求する中でチーム力強化を進める。

スローガンに「Ｗｉｎ Ｗｅｌｌ．」を掲げ、大多和社長は「情熱や全力、真摯（しんし）さ、一体感など、ベルマーレが大切にしてきた価値観を持って、一致団結してタイトルに向かっていきたい」と強調した。

新たに１２選手が加入し、チームは既に始動している。「選手たちは降格した責任から逃げず、当事者として足並みをそろえている」と長沢監督。会場に集まったサポーターに向け「心が動いたときは大きな声で一緒に戦ってほしいと思います。くだらない試合をしたら厳しい言葉をかけてください。一緒に戦いましょう」と呼びかけた。

池田は「圧倒的な強さを見せたい。それが半年後に始まるＪリーグ戦にもつながる。必ず１年半で戻る」と意気込んだ。