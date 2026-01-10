「TVメタデータ」を提供するエム・データがランキング発表

ドジャースの大谷翔平投手が、グラウンド外でも日本のお茶の間を席巻することとなった。「TVメタデータ」を提供するエム・データは「2025年〜2026年の年末年始TV-CMタレントランキング」を発表。大谷が並み居る人気タレントを抑え、アスリートとして唯一の4位にランクイン。昨年の圏外から一気にトップ5へ入るという、まさに規格外の躍進を遂げた。

2025年12月28日から2026年1月3日に、東京地区の地上波キー局で放送されたテレビCMが対象。1位に今田美桜さん、2位は綾瀬はるかさん、3位は横浜流星さんら錚々たる人気芸能人が並んだ。4位の大谷が出演したCMは359回、合計5670秒も放送された。上戸彩さん、池田エライザさん、松坂桃李さん、芦田愛菜さん、松平健さんらを上回る快挙で、大谷以外は20位まで全員が芸能人だった。

昨年の同ランキングでは圏外だったが、今年は年末年始にかけて新作CMが相次いだ。日本航空（JAL）のCMでは和装の侍姿で登場し、見事な「居合い斬り」を披露。キリン「プラズマ乳酸菌」のCMでは雪降る冬の街中で、大きなクマのぬいぐるみを抱えて女の子に優しい笑顔で手を振るという演技を披露。さらにECCの新CM「教えて！大谷さん」編では、知的な「眼鏡姿」で登場し、話題を集めた。

2024年は史上初の「50本塁打＆50盗塁」を達成し、2025年は投打二刀流を復活。チームを連覇に導き、世界中のファンを魅了した。オフはCMを通して日本のお茶の間にも旋風を吹かせることになった。3月にはワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で来日予定で、今年も日米で計り知れない経済効果をもたらすことになりそうだ。（Full-Count編集部）