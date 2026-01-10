辻ちゃん長女・希空（のあ）、手作り生チョコシフォンケーキに絶賛の声「さすがのクオリティ」「盛り付けのセンスすごい」
【モデルプレス＝2026/01/10】タレントの杉浦太陽と辻希美の長女・希空（のあ）が1月9日までに、自身のInstagramを更新。チョコたっぷりの手作りケーキを披露し、話題となっている。
【写真】18歳辻ちゃん長女「盛り付けのセンスすごい」チョコまみれケーキ
希空は「生チョコシフォンケーキ チョコまみれ」という言葉とともに、手作りのケーキを公開。チョコレートソースがとろりと大量にかかったケーキの上に板チョコや生チョコが乗せられた、まさに「チョコまみれ」のケーキとなっている。
この投稿に、ファンからは「可愛くて美味しそうで完璧」「盛り付けのセンスすごい」「さすがのクオリティ」「画面から甘い匂いがしてきそう」「チョコのとろり具合がたまらない」「どんなケーキでも作れてすごい」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】18歳辻ちゃん長女「盛り付けのセンスすごい」チョコまみれケーキ
◆希空、手作りケーキ披露
希空は「生チョコシフォンケーキ チョコまみれ」という言葉とともに、手作りのケーキを公開。チョコレートソースがとろりと大量にかかったケーキの上に板チョコや生チョコが乗せられた、まさに「チョコまみれ」のケーキとなっている。
◆希空の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「可愛くて美味しそうで完璧」「盛り付けのセンスすごい」「さすがのクオリティ」「画面から甘い匂いがしてきそう」「チョコのとろり具合がたまらない」「どんなケーキでも作れてすごい」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】