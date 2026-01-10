「今日好き」2児の母・重川茉弥、子どもとの食事ショットに注目集まる「自然体で素敵」「雰囲気似てる」
【モデルプレス＝2026/01/10】ABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。-ハワイ編-」に出演していた“まやりん”こと重川茉弥が1月9日までに、自身のInstagramを更新。子どもたちとの3ショットを公開し、反響を呼んでいる。
【写真】「今日好き」2児の母「雰囲気似てる」親子ショット
重川は「2026なって投稿してなかった AIの美人版まやで挟む」とつづり、様々な写真を公開。美しいドレス姿や雪の中での1枚をはじめ、蟹やすき焼きなどの食事の写真のほか、2人の子どもとともにリンゴ飴と思われるおやつを食べている親子ショットも披露している。
この投稿に、ファンからは「微笑ましい光景」「おやつタイム最高」「雰囲気似てる」「自然体で素敵」「ママはいつでも美しい」「子どもたちも嬉しそう」「3人きょうだいみたい」といったコメントが寄せられている。
重川は「今日、好きになりました。-ハワイ編-」で共演したまえだしゅんと同作でカップル成立し、交際をスタート。その後、2020年4月21日に、結婚と重川の妊娠を発表。まえだが5月に18歳の誕生日を迎えるのを待ち6月に入籍し、同年7月9日に第1子長女を、2022年11月に第2子長男を出産。2025年2月16日に離婚したことを発表した。（modelpress編集部）
