長谷川理恵、引き締まったボディ際立つトレーニングウェア姿に反響「ボディライン綺麗」「かっこいい」
【モデルプレス＝2026/01/10】モデルの長谷川理恵が1月9日、自身のInstagramを更新。トレーニング風景の動画を公開し、反響が寄せられている。
長谷川は「2026リエトレ始動！年始に走っていたから思ったより動けたけど 年末は緩んでいたのでリカバーするまでがきついですね」とコメントし、トレーニング風景の動画を公開。ボールを使ったスクワットや、二重跳びの縄跳び、ダンベル、立ったり腕立て伏せをしたりを繰り返すバーピー、マシンを使った腕のトレーニングなど、次々と様々なトレーニングを行っており、ウェアの間から引き締まった美しい筋肉がのぞいている。
この投稿にファンからは「惚れるほどかっこいい」「ストイック」「二重跳び凄すぎ」「動きがキレキレ」「美しい筋肉」「ボディライン綺麗」「気合が違う」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
