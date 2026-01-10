フェイエノールトに所属するサッカー日本代表ＦＷ上田綺世と妻でモデルの由布（ゆふ）菜月が１０日にそれぞれの自身のインスタグラムを更新し、由布の第１子妊娠を報告した。

由布は「この度第一子を授かりましたことをご報告させていただきます」と発表し、上田と手をつないだ２ショットを披露。ふっくらしたお腹も見える。「今は体調も落ち着き安定期に入っている状態で、日々元気な胎動を感じることもでき、母子共に健康に過ごしています」と体調を伝えた。

「春頃日本で出産を予定しており、出産して生活が安定したころまたヨーロッパに戻る予定です」と今後について記し、「忙しい中、私の選択を尊重してくれた夫に感謝の気持ちでいっぱいです、ありがとう！また三人（と二匹）で会える日を楽しみに出産にむけて残りの時間ゆっくり日本で過ごしたいと思います。これからも家族共々あたたかく見守っていただけると幸いです、よろしくお願いいたします」とメッセージを寄せた。

上田も「この度第一子を授かりましたことをご報告させていただきます」と妻の妊娠を公表。「しばらく離れての生活になりますが、お互い支え合って頑張っていきます。これからも応援よろしくお願いします」とつづり、２ショットを公開した。

２人は２０２２年２月に結婚を発表した。