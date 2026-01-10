【一生、恨んでやる！】夫が真に受ける「キラキラSNS」断ってほしいのに…＜第3話＞#4コマ母道場
出産を終えたばかりのママは、生まれたばかりの赤ちゃんのお世話に追われ、心も体もとても不安定な時期にあります。そんななかで、もし夫から思いやりに欠ける言葉や態度を向けられたら……心身ともに大きな傷を負ってしまうこともあるでしょう。「産後の恨みは一生」という言葉があるほど、この時期の出来事は深く心に残るものです。今回は、そんな産後のタイミングで新米パパの言動に我慢の限界を迎えたママのお話です。
第3話 断ってほしいのに
【編集部コメント】
SNS上のキラキラした一瞬を見て、ミユウさんにもできるはずと思い込んでいるショウタさん。SNSではいい面しか見せない人もいるはずだし、周りのサポートに恵まれて余裕がある場合もありますよね。ショウタさんが見たママタレの方だって、もしかしたら友人たちが帰ったあと疲れてぐったりしていた可能性もあるのに……。しかしショウタさんは、そこまで想像力を働かせることができないタイプ。ミユウさん、地味にイライラが募っていきます。
原案・ママスタ 脚本・ふみまる 編集・井伊テレ子
【編集部コメント】
SNS上のキラキラした一瞬を見て、ミユウさんにもできるはずと思い込んでいるショウタさん。SNSではいい面しか見せない人もいるはずだし、周りのサポートに恵まれて余裕がある場合もありますよね。ショウタさんが見たママタレの方だって、もしかしたら友人たちが帰ったあと疲れてぐったりしていた可能性もあるのに……。しかしショウタさんは、そこまで想像力を働かせることができないタイプ。ミユウさん、地味にイライラが募っていきます。
原案・ママスタ 脚本・ふみまる 編集・井伊テレ子