フリーエージェント（FA）権を行使して西武入りした桑原将志外野手（32）の人的補償としてDeNAへの移籍が決まった古市尊捕手（23）が10日、埼玉・所沢市の球団施設を訪れた。

新人合同自主トレを視察していた西口文也監督（53）やコーチ陣、スタッフ、球団関係者らと握手。別れの挨拶を交わした。

古市は「いろんな方から『こっちとしても（移籍してしまって）痛い』ということを言っていただいて、非常に嬉しかったです。ほかにも『頑張って来いよ』とか『いい感じでここまで成長できているから、引き続き頑張ってくれ』という言葉もいただいて、あらためて頑張ろうと思いました」と話した。

移籍決定の一報を受けた時は「正直、実感がなかった」という。「ここまで育ててもらって、ライオンズでレギュラーを取りたいという気持ちもあった。果たせなくなってつらい部分はありますが、ベイスターズでレギュラーを取れれば、それが恩返しになると思う。投手陣としっかりとコミュニケーションをとりながら、また一から信頼関係をつくっていきたいと思います」と新天地での活躍を誓った。（上岡真里江）