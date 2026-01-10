1月10日、台湾・台北ドームで行われた『第40回GOLDEN DISC AWARDS』でMCを務めたムン・ガヨンが圧巻のスタイルと美貌で会場を沸かせた。

【映像】脚が長すぎる！人気女優の圧巻スタイル（1時間49分頃〜）

ムン・ガヨンは韓国の女優で、ドラマ『女神降臨』の出演で大ブレイク。近年ではドラマ『あいつは黒炎竜』や映画『もしも私たち』での好演も話題になっている。なお、昨年放送されたバンドオーディション番組『STEAL HEART CLUB』でもMCを務めていた。

純白のドレスで登場

美脚とまっすぐな肩が際立つ、純白のドレスで登場したムン・ガヨン。会場に集まったファンに挨拶をすると、客席からはその美しさに大きな歓声が上がる。

今回ムン・ガヨンとともにMCを務めるのは、グルメ番組『隣の国のグルメイト』で松重豊との共演や、芸人・ハリセンボンのYouTubeへの出演も話題になっている歌手ソン・シギョン。『GOLDEN DISC AWARDS』のMCを務めるのは10年目となるソン・シギョンと、昨年に続き二年連続でMCとして登場したムン・ガヨン、二人のケミストリーにも注目が集まる。

視聴者からは、「ガヨンちゃん雰囲気違う」「美脚すごい」「美しすぎる」「ガヨンちゃん美しい」「ガヨンちゃんスタイルよすぎ」「脚が長すぎる！」と圧倒的なスタイルと美しさに感嘆の声が集まった。

『ゴールデンディスクアワード』にはJENNIEやStray Kids、ENHYPEN、TWS、IVE、LE SSERAFIM、ZEROBASEONEなど数多くの豪華なアーティストたちが出演、1夜限りのステージを盛り上げる。（第40回 ゴールデンディスクアワード／K WORLDチャンネル）