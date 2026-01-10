『ばけばけ』野津サワ役・円井わん、大阪の新春行事・十日戎の「宝恵駕行列」に初参加 沿道からの声かけに「テレビってすごいんだな」
連続テレビ小説『ばけばけ』に野津サワ役で出演している俳優の円井わんが10日、大阪・今宮戎神社の祭礼・十日戎の宝恵駕（ほえかご）行列に参加した。
【写真】宝恵駕に乗り込み手をふる円井わん
関西では「えべっさん」の名前で親しまれている十日戎。同神社では、祭礼の一行事として宝恵駕行列が行われている。もともとは大阪ミナミの芸者衆が駕籠を繰り出して今宮戎神社に参詣したことに、その起源があるとされる。
「宝恵駕」に乗った円井は「 大阪出身でえべっさんや十日戎は知っていましたが、実際に行くことはなかったので宝恵駕行列は初めてでした。『大阪に住んでいた時代も参加したかったな』と思うぐらい、活気があって楽しかったです」と振り返った。
また「一般の方に自分が知られているとは思っていないタイプだったので、沿道の皆さんから声をかけていただき、『テレビってすごいんだな』と思いました」としみじみと語った。
さらに今後の『ばけばけ』にも言及。「この先の『ばけばけ』では、トキとサワの関係が描かれます。いままでは“トキの横にいてくれる優しいおサワちゃん”というイメージがあったと思いますが、サワの人間らしいところが出てきて、共感していただいたり、いろいろな気持ちをかき乱されたりするような週になっていると思うので、注目していただけるとうれしいです」とアピールした。
