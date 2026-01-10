経営者でユーチューバーのトモハッピーこと齋藤友晴氏が10日、自身のX（旧ツイッター）を更新。自身が出演していた、登録者数150万人を誇るYouTube「令和の虎CHANNEL」を出禁処分になった舞台裏を明かした。

トモハッピーは7日、「令和の虎CHANNEL」の競合チャンネル「REAL VALUE」に出演していた。自身のXを通じ「【ご報告】令和の虎、出禁になりました。約6年もの間、沢山のご視聴やご声援ありがとうございました」とつづり、「令和の虎CHANNEL」2代目主宰・林尚弘氏とのLINEのやりとりを公開した。

トモハッピーは今回「【ご報告】令和の虎、出禁になりました」とつづり、2分弱の動画を公開。「プロレスだったらよかったんだけど、ガチ」と切り出した。

出禁処分になった理由については「内緒でREAL VALUEに出て、マフィアになるっていうのに成功して。それが令和の虎の今後を考えた時に『よくない』っていう判断なんじゃない？」と推察。

内緒で行った理由については「俺が令和の虎の主要メンバーなのに、REAL VALUEに『マフィアにして』って行くのは面白いじゃん。ガチで俺は両方盛り上げたかったし。令和の虎の方でも騒ぎになったら面白いかなって。せっかく動画に出させてもらうんだったら、盛り上がった方がよくない？」と語った上で「さすがに出禁は考えてなかった」と本音を明かした。

さらに「出禁って言われて。頭にきたからいいやと思って。俺も『抜けるわ』って言った」と語った。

林氏からLINEで「しばらくは令和の虎にでれないので リアルバリューでがんばってね」などのメッセージがあった。トモハッピーは「いいよ！ そんな器小さい組織になったならこっちから願い下げ。後出しジャンケンうざい。反省して考えを改めてくれたら 戻ってもいいけどとりあえずバイバイ！ 余計な事に金も時間もかけてらんないから自分から去ります！ 皆さん一旦今までありがとうございました 発展願ってる！」と返信していた。