¿åÀ¥¤¤¤Î¤ê¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¥Ç¥Ó¥å¡¼10¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖInori Minase 10th ANNIVERSARY LIVE TOUR Travel Record¡×¤ÎLIVE Blu-ray¤¬È¯Çä·èÄê¡ª
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û
À¼Í¥¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¦¿åÀ¥¤¤¤Î¤ê¤¬¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¥Ç¥Ó¥å¡¼10¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤ÆºòÇ¯½©¤Ë³«ºÅ¤·¤¿¥é¥¤¥Ö¥Ä¥¢¡¼¡ÖInori Minase 10th ANNIVERSARY LIVE TOUR Travel Record¡×¤ÎBlu-ray¤ò3·î11Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡ÖInori Minase 10th ANNIVERSARY LIVE TOUR Travel Record¡×¤Ï¡¢¿åÀ¥¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¥Ç¥Ó¥å¡¼10¼þÇ¯¤È¤¤¤¦Âç¤¤ÊÀáÌÜ¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢7ÅÔ»Ô8¸ø±é¤Ë¤ï¤¿¤ê³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥¢¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ê¡¼¥Ä¥¢¡¼¡£¥é¥¤¥ÖËÜÊÔ¤Ç¤Ï¡¢¥Ù¥¹¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØTravel Record¡Ù¤È2nd¥Ï¡¼¥Õ¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØTurquoise¡Ù¤Î2ºîÉÊ¤ò¼´¤Ë¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤Æ¤¤¿¥·¥ó¥°¥ë¶Ê¤ä¥¢¥ë¥Ð¥à¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¤Ë²Ã¤¨¡¢10¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤Æ½ñ¤²¼¤í¤µ¤ì¤¿¿·¶Ê¤¬ÈäÏª¤µ¤ì¤¿¡£
Blu-ray¤Ë¤Ï¡¢¤½¤Î¥Ä¥¢¡¼¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤È¤·¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿¿ÀÆàÀî¡¦²£ÉÍ¥¢¥ê¡¼¥Ê day2¸ø±é¤ÎÌÏÍÍ¤ò¼ýÏ¿¡£¸åÆüÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿±ÇÁü¤È¤Ï°Û¤Ê¤ëÊÔ½¸¤ò»Ü¤·¤¿´°Á´ÈÇ¤È¤·¤ÆBlu-ray²½¤µ¤ì¤ë¡£±ÇÁüÆÃÅµ¤Ë¤Ï¡¢¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ëÉ÷·Ê¤ä¥é¥¤¥ÖÅöÆü¤ÎÉñÂæÎ¢¤òÂª¤¨¤¿¥Ä¥¢¡¼¥á¥¤¥¥ó¥°±ÇÁü¤ò¼ýÏ¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î³èÆ°¤Î½¸ÂçÀ®¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¸½ºß¿Ê¹Ô·Á¤Î¿åÀ¥¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÍ¾¤¹¤È¤³¤í¤Ê¤¯µÍ¤á¹þ¤ó¤À¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÎÌÏÍÍ¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢º£²ó¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¼Ì¿¿¤È¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡¢¥Ä¥¢¡¼¤È¤¤¤¦Ä¹Î¹¤ò½ª¤¨¤¿¸å¤Î¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿¿åÀ¥¤Î»Ñ¤¬°õ¾ÝÅª¤Ë±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥»¥Ã¥È¤Î°ìÉô¤Ë¤Ï¡¢ºòÇ¯¥¢¥ë¥Ð¥à»£±Æ¤ÇË¬¤ì¤¿Æî¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤¿¤Á¤¬»¶¤ê¤Ð¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Î¹¤Î»×¤¤½Ð¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤·¤ÆËÜ⽇Æ±»þ¤Ë¸ø³«¤È¤Ê¤Ã¤¿Ë¡⼈ÊÌ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÆÃÅµ¤Ç¤Ï¡¢¥Ö¥ë¡¼¤Î¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤Î°áÁõ¤Ë¿È¤òÊñ¤ß¡¢¥·¥Ã¥¯¤ÊÊ·°Ïµ¤¤òÅ»¤Ã¤¿⽔À¥¤Î»Ñ¤â⾒¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤Á¤é¤â¹ç¤ï¤»¤Æ¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤ÆÍß¤·¤¤¡£
¡ü¥ê¥ê¡¼¥¹¾ðÊó
LIVE Blu-ray
¡ÖInori Minase 10th ANNIVERSARY LIVE TOUR Travel Record¡×
2026Ç¯3·î11ÆüÈ¯Çä
Í½Ìó¤Ï¤³¤Á¤é
https://inoriminase.lnk.to/Travel-Record_Blu-ray_shop
¡ÚBlu-ray¡Ê2ËçÁÈ¡Ë¡Û
²Á³Ê¡§¡ï8,800(ÀÇ¹þ¡Ë
ÉÊÈÖ¡§KIXM-648¡Á9
½é²óÆÃÅµ¡§ÊÌºý40P¥Õ¥©¥È¥Ö¥Ã¥¯ / ÆÃÀ½BOX / ÆÃÀ½¥È¥ì¥«
¡ã¼ýÏ¿¶ÊÌÜ¡ä
Inori Minase 10th ANNIVERSARY LIVE TOUR Travel Record
2025.11.30 ²£ÉÍ¥¢¥ê¡¼¥Ê
01. OPENING
02. Ì´¤Î¤Ä¤Ü¤ß
03. ¤Þ¤Ã¤¹¤°¤Ë¡¢¥È¥¦¥á¥¤¤Ë¡£
04. Ready Steady Go!
05. MC 1
06. Catch the Rainbow¡ª
07. ½Õ¶õ
08. ¥Ð¥ó¥É¥á¥ó¥Ð¡¼¾Ò²ð
09. ¥¢¥¤¥Þ¥¤¥â¥³
10. ¤Þ¤À¡¢¸À¤ï¤Ê¤¤¤Ç¡£
11. MC 2
12. ¥¢¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ê¡¼
13. My Orchestra
14. Short Movie
15. Starry Wish
16. ¥¹¥¯¥é¥Ã¥×¥¢¡¼¥È
17. NEXT DECADE
18. MC 3
19. ³¤Æ§¤ß¤Î¥¹¥Ô¥«
20. TRUST IN ETERNITY
21. Introduction Movie
22. BLUE COMPASS
23. Starlight Museum
24. MC 4
25. harmony ribbon
26. MC 5
27. Innocent flower
¡ÒENCORE¡Ó
28. Calling Blue(overture)¡ÁTurquoise
29. Million Futures¡ÁHELLO HORIZON¡Á¥Õ¥é¡¼¥°¥à¡Áglow
30. MC 6
31. Ì´¤Î¤Ä¤Å¤
¡ÒDOUBLE ENCORE¡Ó
32. MC 7
33. ËÍ¤é¤Ïº£
34. Line Up
35. Endroll
±ÇÁüÆÃÅµ
Making of Travel Record
Ë¡¿ÍÊÌ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÆÃÅµ
²¼µÈÎÇäÅ¹¤Ë¤Æ LIVE Blu-ray¡ÖInori Minase 10th ANNIVERSARY LIVE TOUR Travel Record¡×¤ò¤ªÇã¤¤¾å¤²¤Î¤ªµÒÍÍ¤ËÀèÃå¤Ë¤Æ¥Á¥§¡¼¥óËè¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÆÃÅµ¤òº¹¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£¿ô¤Ë¸Â¤ê¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¾Ü¤·¤¯¤Ï³ÆÈÎÇäÅ¹¤Ë¤´³ÎÇ§²¼¤µ¤¤¡£
¡¦¥¢¥Ë¥á¥¤¥È¡§A4¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¡õ56£í£í´Ì¥Ð¥Ã¥Á¡õ¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É
¡¦¥¥ó¥¯¥êÆ²¡§57Ð´Ì¥Ð¥Ã¥¸¡õ¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É
¡¦¥²¡¼¥Þ¡¼¥º¡§A3¥¯¥ê¥¢¥Ý¥¹¥¿¡¼¡õ75£í£í´Ì¥Ð¥Ã¥¸¡õ¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É
¡¦¥¿¥ï¡¼¥ì¥³¡¼¥É¡Ê°ìÉôÅ¹ÊÞ¤ò½ü¤¯¡Ë¡§¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É
¡¦¤È¤é¤Î¤¢¤Ê¡§A4¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë
¡¦³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡§¥¢¥¯¥ê¥ë¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¡Ê50Ð¡Ë¡õ¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É
¡¦amazon¡§¥á¥¬¥¸¥ã¥±¡õ´Ì¥Ð¥Ã¥¸¡Ê¥í¥´»ÈÍÑ¡Ë
¡¦HMV¡§¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É
¡¦Neowing¡§¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¡Ê54¡ß86£í£í¡Ë
¡¦Sofmap¡¦¥¢¥Ë¥á¥¬¡Ê°ìÉôÅ¹ÊÞ¡Ë¡§ B2¥¿¥Ú¥¹¥È¥ê¡¼¡õ¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É
¡¦WonderGOO¡¦¿·À±Æ²¡§¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É
¡ü¥¤¥Ù¥ó¥È¾ðÊó
¤¤¤Î¤ê¤Þ¤ÁÄ®Ì±½¸²ñ2026
2026Ç¯3·î14Æü¡ÊÅÚ¡Ë
²ñ¾ì¡§¿ÀÆàÀî¡¦²£ÉÍBUNTAI
¿åÀ¥¤¤¤Î¤ê ¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È10¼þÇ¯µÇ°¡¡ÆÃÀß¥µ¥¤¥È
https://king-cr.jp/inoriminase_10th/
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¿åÀ¥¤¤¤Î¤ê ¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È10¼þÇ¯µÇ°¡¡ÆÃÀß¥µ¥¤¥È
https://king-cr.jp/inoriminase_10th/
¿åÀ¥¤¤¤Î¤ê¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È
http://inoriminase.com