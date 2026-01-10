3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE（大森元貴（Vo/Gt）、若井滉斗（Gt）、藤澤涼架（Key））がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」（毎週月曜 23:08頃〜）。1月5日（月）の放送では、ミセスにとっての新たなフェーズ、新章「フェーズ3」の幕開け、そして、2026年最初の放送ということで、番組恒例行事の「書き初め」を披露。三者三様の言葉に込められた、新年の抱負を語り合いました。

Mrs. GREEN APPLE 若井滉斗

――2026年一発目の「ミセスLOCKS!」ということで、SCHOOL OF LOCK!の恒例行事“書き初め”を披露しました。まず、最初に披露した藤澤の書き初めは「内側」。大森の書き初めは「運動」でした。大森は「（頭ばかり動かしていたので）普通に動かさなきゃまずいな、と。私と若井は30歳になる年ですから！」と、節目の年に向けて健康面への意識を語ります。一方の藤澤も、昨年末のトレーニングで体が大きくなりすぎて衣装担当を困らせてしまった反省から、インナーマッスルを鍛え、内面（内側）を磨くことが大事だと決意を表明。大森から「思想の話かと思った（笑）」と突っ込まれつつも、2026年のミセスは「自分と向き合うこと」を1つの軸に据えたようです。

藤澤の書き初め「内側」

大森の書き初め「運動」

大森：じゃあ若井さん、お願いします！若井：はい！ これ、すごいですよ……！ すごいことが起きました！藤澤：もしかしたら、若井の書き初めによっては、みんながつながるかもしれないからね！若井：だから、どっちサイドにつくか……っていう話よね！ 涼ちゃん（藤澤）サイドか、元貴サイドか！藤澤：いや「つなげてください」って言っているのよ（笑）！若井：（笑）。大森：さあ、どうでしょうか!?若井：よっしゃー！ 僕が書いた書き初めはこれだーー!! うおおおおお!!!（若井先生、自分の書き初めを勢いよくみんなに見せる）若井：運動！ 食事！ 勝利！

若井の書き初め「運動！ 食事！ 勝利！」

大森：（爆笑）。藤澤：うわぁ〜（笑）！大森：スローガン（笑）!?若井：キター！藤澤：全部にびっくりマーク（！）がついているじゃん（笑）。でも「運動」は一緒だね！若井：でしょ！ 元貴と一緒だったわ！大森：ね！ 食事もちゃんとしっかりして！若井：運動！ 食事！ 勝利！ ですよ！大森・藤澤：「勝利」（を挙げた理由）は？若井：最後に勝利は来る！ 自分に打ち勝つ!!藤澤：お〜！大森：自分に負けない！若井：マジでそう！ まず運動ですよ！ できてないです。そして食事！ これ大事ですね。運動と食事はセットですから。ちゃんとした食事から！ 人間の基本！そして勝利！ これは自分に打ち勝つことですね。運動も食事も（しっかりやって）まず自分に負けないことによって実現できる！ それがどこにつながるかというと、何よりも……ミセスの活動ですよ……！藤澤：お〜！若井：でも、これがね……大森：難しいもんね〜。若井：難しいですよ!!藤澤：そうだね！若井：これ、簡単に書いていますけど！ でも、3人共通しているのがやっぱり……。大森：内側だよね！若井：そうなのよ……！藤澤：本当？ そうだったかな……（笑）!?大森：（笑）。若井：まじで、そう！ 自分との対話！藤澤：うん……（笑）。若井：でも、自分との対話って、運動するときも自然とすることじゃないですか！藤澤：たしかに。若井：それ、イコール、“自分との時間”というか。大森：（笑）。 “自分との時間”とは、運動すること、自分と向き合うこと、イコール……。大森・若井： “自分との時間”！大森：なんでずっとループしているの（笑）！若井：そういうことよ！ ループしていくわけですよ！！ 「ループ！」って書きたかったぐらい！！大森・藤澤：（笑）。大森：だから、「勝利！」の次に「運動！」が来るんだ？若井：そうそう！大森：運動！ 食事！ 勝利！大森・若井：運動！

（写真左から）Mrs. GREEN APPLE 藤澤涼架、大森元貴、若井滉斗



